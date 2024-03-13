حلويات رمضان.. طريقة عمل مبرومة بحشو الكريمة وسيرب الزعفران

وصفة الكنافة المبرومة من أفضل أطباق حلويات رمضان والتي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة

للمبرومة

نصف كيلو كنافة شرائط

سمنة

2 كوب كريمة

4 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة سكر

للشيرة

2 كوب سكر

كوب ماء

منقوع الزعفران

عصير حبة ليمون

قليل من ماء الورد

طريقة العمل

نقوم بتقليب الكريمة والسكر والنشا معاً

يرفع الخليط علي النار مع استمرار التحريك حتي يثخن

يرفع عن النار

يترك ليبرد بالثلاجة

نحضر الكنافة

نقوم بفردها علي سطح العمل بشكل طولي

تحشي من المنتصف بالكريمة

ثم تبرم من الطرف بشكل حلزوني وصولاً للجزء الأخير منها حتي نحصل علي شكل كنافة يشبه الكنافة المبرومة بالفستق

توضع اصابع الكنافة بشكل مفرود داخل صينية

ثم تغطي بالسمنة تماماً

توضع بفرن مسخن مسبقاً

ثم تخرج تصفي من السمن الزائد

وتغطي بالشيرة

تقطع وتقدم بعد ان تبرد

طريقة عمل الشيرة

يضاف الليمون والسكر والماء في قدر ويرفع علي النار

يترك 10 دقائق ثم يرفع

يضاف له خيوط او منقوع الزعفران وماء الورد ويترك ليبرد