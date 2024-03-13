“العنقري”: نساهم في دعم مسار التحول الرقمي للمملكة انسجاماً مع رؤية 2030

الرياض : البلاد

سلط مؤتمر “ليب 2024″، الحدث التقني الأكثر حضوراً في العالم والمعروف باسم “دافوس الرقمي”، في دورته الثالثة المقامة في الرياض، الضوء على إثراء مسار التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، والجهود المتميزة لشركائها في التعاون مع بناء مستقبل قائم على الابتكار.

ويأتي من بينهم سلام التي تتفق في رؤيتها: “حلول أعمال جوهرها الإنسان”، مع رؤية المملكة 2030، وتقدم حلولاً متميزة لقطاعات الأعمال والخدمات، فضلا عن توليها تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لصالح وزارة الصحة، عدا عن امتلاكها قاعدة بيانات مهمة لعدد من كبار العملاء في قطاعي المصارف والتعليم وغيرها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ ‘”سلام المهندس أحمد العنقري، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية لـ “ليب 2024” متمنياً لهذا الحدث أن يحقق زخماً أكبر، ويشهد مزيداً من الصفقات الكبيرة والمشاركات الضخمة عاماً تلو الآخر. وأكّد العنقري خلال اللقاء على مساهمة الشركة في دعم مسار التحول الرقمي للمملكة انسجاماً مع رؤيتها.

خدمات الاتصالات المتنقلة

وعن خدمة الاتصالات المتنقلة “سلام موبايل”، أشار “العنقري” إلى الحصول على رخصة مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) قبل عامين خلال المؤتمر مع إنجاز التغطية عن طريق مشغل آخر. ونوه إلى أهمية هذه الخدمة مشيراً إلى أنها تستهدف في المرحلة الأولى قطاع الأفراد وتخطط في المرحلة القادمة؛ لاستهداف قطاع الأعمال مع تطويرها تباعاً حسب متطلبات السوق، لافتًا إلى الفوز بعقد تصميم وبناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للمرحلة الأولى من مشروع بوابة الدرعية، بالإضافة إلى التعاون في مشروع البحر الأحمر وغيرها العديد من المشاريع الأخرى.

الذكاء الاصطناعي ومواكبة الثورة التقنية الجديدة

كما “تحدث العنقري”، عن موضوع الذكاء الاصطناعي ومواكبة “سلام” لهذه الثورة التقنية الجديدة، وتعاون الشركة مع العديد من الموردين والشركات الأخرى لمواكبة التطور الذي يحدث في كثير من التطبيقات وطريقة أداء العمل، مشيرا إلى عمل الشركة في المرحلة الأولى على التطبيقات الخاصة بخدمات العملاء؛ لما لذلك من أهمية كبيرة في فهم احتياجات المملكة، وتعمل في هذا السياق على إطلاق هويتها الجديدة “سلام 2.0” للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى شركة خدمات متكاملة مع التركيز على دعم احتياجات العملاء في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي.

والجدير بالذكر امتلاك “سلام” التي تأسست عام 2005، أيضاً بنية تحتية ضخمة من الألياف البصرية، حيث وقعت اتفاقية مع وزارة الاتصالات في عام 2017 لتنفيذ مبادرة النطاق العريض، وباتت على إثرها أحد المشغلين الرئيسيين لخدمة الألياف البصرية للمنازل بوصولها إلى حوالي 700 ألف منزل في المملكة، مع تقديم خدمات الإنترنت لقطاع الأفراد والقطاع الحكومي. وكما تسعى حالياً إلى التوسع في مجالات أخرى مثل إنترنت الأشياء.