الرياضة الهلال جاهز لنهائي كأس موسم الرياض

الرياض – محمد الجليحي

أنهى فريق الهلال استعداداته لخوض مواجهة النصر غدًا الخميس على ملعبه الخاص “المملكة آرينا”، بمران لياقي وتكتيكي بإشراف مدربه البرتغالي جيسوس وبحضور جميع اللاعبين بعد عودة لاعبيه المنضمين لمنتخباتهم، وزملائهم للفريق بعد إجازة اليومين، التي منحها المدرب لهم مساء الثلاثاء. واقتصر المران الرئيس على تطبيق بعض التكتيكات الفنية، وتطبيق خطته في مناورة على كامل الملعب.

ويسعى الهلال إلى الحصول على أول كأس ضمن فعاليات كأس موسم الرياض، بإشراف من هيئة الترفيه وبمشاركة فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي. يذكر أن الهلال انتصر على ميامي3/4، بينما فاز النصر على الضيف الأمريكي بنتيجة ستة أهداف، ويكفيه التعادل للظفر بهذه البطولة. الجدير بالذكر أن إقامة هذه البطولة تأتي بمناسبة افتتاح ملعب الهلال الجديد، الذي يستوعب 25 ألفًا من الجماهير وتم تهيئته على أعلى المواصفات العالمية. ويستعد الهلال والنصر من خلال هذه البطولة لمواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، التي ستنطلق منتصف هذا الشهر؛ حيث سيواجه الهلال سباهان الإيراني، في حين سيلتقي النصر مع فريق الفيحاء.

ويغيب عن الهلال نجمه الكبير والهداف البرازيلي نيمار؛ جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الذي أبعده عن المشاركة حتى نهاية الموسم. على صعيد آخر، تم بيع جميع تذاكر مباريات موسم الرياض بمردود مالي وصل إلى 45 مليون ريال- حسب ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ.