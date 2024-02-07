غدًا.. انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2024 وسط مشاركة عالمية

تتجه الأنظار من جديد يوم غد الخميس إلى مدينة حائل- مهد رياضة الراليات في المملكة- التي ستشهد انطلاق منافسات رالي حائل تويوتا الدولي، أولى مراحل بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ووزارة الرياضة بمشاركة عالمية ومحلية في أجواء شتوية باردة وتضاريس متنوعة، وتستمر المنافسات حتى يوم السبت 10 فبراير، بمشاركة 164 متسابقاً بين سائقين وملاحين.
وقد أكملت الإدارة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي برئاسة المدير التنفيذي للرالي الأستاذ عبدالعزيز السيف ولجانها الفرعية استعداداتها لهذا الرالي بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي.
وتستقطب النسخة الـ 19 من الرالي الأكثر قوة في المنطقة، 97 متسابقاً، حيث تضم فئة السيارات 66 متسابقاً، منهم 24 متسابقاً محليا، و42 متسابقاً من الاتحاد الدولي للسيارات، و31 دراجة نارية؛ منها 6 دراجات من فئة كوادز (الدراجات رباعية العجلات).
وستكون فعاليات السباق على النحو التالي:
– حفل الانطلاق: (الخميس 8 فبراير)، الساعة 13.30 ظهراً.
– المرحلة الاستعراضية – مشار: (الخميس 8 فبراير)، الساعة 15.00 عصراً.
– المرحلة الأولى – قناء: (الجمعة 9 فبراير)، الساعة 7.25 دقيقة صباحاً.
– المرحلة الثانية – شوط: (السبت 10 فبراير)، الساعة 6.55 دقيقة صباحاً.
– المؤتمر الصحفي: (السبت 10 فبراير)، الساعة 17.30 مساء.
– حفل توزيع الجوائز: (السبت 10 فبراير)، الساعة 19.30 مساء.
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