تعاون دولي يوسع حضور الأدوية السعودية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الدولي

جدة : البلاد

تعتزم “أڤالون فارما” في المملكة العربية السعودية، بناء شراكة استراتيجية، تتيح لها توسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير منتجاتها في مواقع البيع بالتجزئة التابعة لـ “صيدلية سيتي” في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان مؤخرا عن خطط لبناء عدة شراكات دولية جديدة انطلاقاً من استراتيجيتها الجديدة؛ لتسريع وحفز النمو وتحقيق التوسع. انطلاقا سعيها الدائم؛ لتحقيق التميز في قطاعات الصحة والجمال والأدوية الموصوفة.

كما تخطط للتوسع الدولي من خلال استهداف الأسواق الناشئة مثل ليبيا والسودان وأوغندا ومصر، مع التركيز أيضاً على استكشاف الأسواق في شمال أفريقيا وشرق آسيا من خلال دعم شعار “صنع في السعودية” الذي يميز منتجاتها ويشكل إحدى سماتها المعروفة في الأسواق الدولية الرئيسية.

وبهذه المناسبة قال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أڤالون فارما”: “حققنا نجاحاً كبيراً في المملكة، ووضعنا نصب أعيننا خطة توسع دولية متعددة الجوانب. وتعد الشراكة مع ’صيدلية المدينة‘ خطوة كبيرة نحو تحقيق طموحاتنا العالمية. وهدفنا هو زيادة إجمالي الصادرات من 10% إلى 30% بحلول عام 2030. وحققت أداءً جيداً للغاية في الإمارات، كما افتتحنا مؤخراً مكتباً إقليمياً جديداً في دبي، مما سيجعل من هذه الشراكة إنجازاً حقيقياً لنا ولعملائنا”.

وأكمل “الغنام”: “قطعنا أشواطاً كبيرة في الإمارات السنوات الأخيرة، وستعزز شراكتنا هذه الأهداف بلا شك. وقد نجحنا بتعزيز الوعي العالمي بالمنتجات ’المصنوعة في السعودية‘، ما يوفر فرصاً جديدة داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي. ولدينا كل المؤهلات لمواصلة توسعنا داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العديد من الأسواق الجديدة”.