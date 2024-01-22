كليجة ماء الورد بتغطية الفستق

الكليجة هي أقراص كعك مجوفة تصنع من الدقيق وتحشى بالتمر أو العسل أو السكر أو دبس التمر أو بعض المكسرات وتنتشر في العراق والسعودية

المقادير اللازمة

300 جرام دقيق بر

150 جرام دقيق ابيض

30 جرام سكر

2 جرام ملح

110 ملل ماء دافئ

110 ملل حليب دافي

2 جرام خميرة

45 جرام سمن

45 ملل زيت

ملعقة كبيرة ماء ورد

فستق حلبي

طريقة العمل

نخلط مع الدقيق السكر والملح

نضيف له السمن والزيت ونحركه حتى يتداخل الدقيق مدة دقيقة

نخلط الخميرة والحليب والماء وماء الورد

ثم تضاف للدقيق ونعجن 5 دقائق حتى نحصل على عجينه شبه قاسيه

تغطي وتترك مدة 30 دقيقة

تقسم لكرات بحجم صفار البيض وتغطي

نأخذها ونغمس الوجه في الفستق حتي يتماسك علي وجهها

ترص في صواني خبز

يدهن الوجه بالبيض المخفوق

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة حتي تصبح ذهبية

تخرج وتترك لتبرد

ثم تقدم