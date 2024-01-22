المرأه صحة و عافية

كليجة ماء الورد بتغطية الفستق

نيفين عباسaccess_time12 / رجب / 1445 هـ      22 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكليجة هي أقراص كعك مجوفة تصنع من الدقيق وتحشى بالتمر أو العسل أو السكر أو دبس التمر أو بعض المكسرات وتنتشر في العراق والسعودية

المقادير اللازمة

300 جرام دقيق بر
150 جرام دقيق ابيض
30 جرام سكر
2 جرام ملح
110 ملل ماء دافئ
110 ملل حليب دافي
2 جرام خميرة
45 جرام سمن
45 ملل زيت
ملعقة كبيرة ماء ورد
فستق حلبي

طريقة العمل

نخلط مع الدقيق السكر والملح
نضيف له السمن والزيت ونحركه حتى يتداخل الدقيق مدة دقيقة
نخلط الخميرة والحليب والماء وماء الورد
ثم تضاف للدقيق ونعجن 5 دقائق حتى نحصل على عجينه شبه قاسيه
تغطي وتترك مدة 30 دقيقة
تقسم لكرات بحجم صفار البيض وتغطي
نأخذها ونغمس الوجه في الفستق حتي يتماسك علي وجهها
ترص في صواني خبز
يدهن الوجه بالبيض المخفوق
تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة حتي تصبح ذهبية
تخرج وتترك لتبرد
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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