طريقة عمل سموثي التفاح بالشوفان

التفاح غني بالمغذيات كالكيرسيتين وفيتامين سي اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

المقادير اللازمة

1 موزة صغيرة مقشرة ومجمدة

1 تفاحة كبيرة منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح

3/4 كوب حليب كامل الدسم او زبادي يوناني

ربع كوب من عصير التفاح غير المحلى

3 ملاعق كبيرة شوفان مطحون

1 ملعقة كبيرة زبدة اللوز

2 ملعقة صغيرة شراب القيقب او العسل

1 رشة قرفة مطحونة

1 رشة من جوزة الطيب المطحونة

1 رشة من القرنفل المطحون

طريقة العمل

ضعي الموز، التفاح، الزبادي، عصير التفاح، الشوفان، زبدة اللوز، شراب القيقب أو العسل، القرفة، جوزة الطيب، والقرنفل في الخلاط

اخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعم

ثم يقدم