المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سموثي التفاح بالشوفان

نيفين عباسaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       6 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

التفاح غني بالمغذيات كالكيرسيتين وفيتامين سي اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

المقادير اللازمة

1 موزة صغيرة مقشرة ومجمدة
1 تفاحة كبيرة منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح
3/4 كوب حليب كامل الدسم او زبادي يوناني
ربع كوب من عصير التفاح غير المحلى
3 ملاعق كبيرة شوفان مطحون
1 ملعقة كبيرة زبدة اللوز
2 ملعقة صغيرة شراب القيقب او العسل
1 رشة قرفة مطحونة
1 رشة من جوزة الطيب المطحونة
1 رشة من القرنفل المطحون

طريقة العمل

ضعي الموز، التفاح، الزبادي، عصير التفاح، الشوفان، زبدة اللوز، شراب القيقب أو العسل، القرفة، جوزة الطيب، والقرنفل في الخلاط
اخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعم
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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