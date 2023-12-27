17 جوادًا يتواجهون في كأس وزارة الخارجية للفئة الثالثة محليًا بموسم سباقات الرياض

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‎مزيونه الأبرز في سباق كأس وزارة الرياضة

الرياض -محمد الجليحي

يُقيم ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض في أيامه الثلاثة الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ويتكون من 36 سباقًا موزعة على ثلاثة أيام لكل يوم اثني عشر شوطًا تتنافس فيه مختلف الدرجات والأعمار والتصنيفات من خيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة وبجوائز تصل إلى 2 مليون و 700 ألف ريال.

البداية ستكون في أولى أشواط يوم الخميس وهو شوط مخصص لخيل السنتين على مسافة 1200 متر وفي الشوط الأخير خصص للأفراس المبتدئة للخيل العربية على مسافة 2000 متر.

وفي سباقات يوم الجمعة تتجه الأنظار لكأس وزارة الخارجية للفئة الثالثة محليًا بمشاركة 17 جوادًا الذي سيكون على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال نصفها تذهب لصاحب المركز الأول، ونستذكر في النسخة الماضية من الكأس عندما فاز الجواد الخطيب للمالك إسطبل المنقوش وتدريبات محمد ال دغيش وبقيادة الخيال نايف العنزي وفي هذه النسخة يبرز كل من فاينل دستنيشن لمالكه الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الحبيل والجواد المرتجز للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال عادل الفريدي والجواد الوزير لمالكه عبدالإله عبدالعزيز الموسى وتدريبات جفري وود راف وبقيادة الخيال ايدي كاسترو.

أما الشوط الحادي عشر فسيكون على جائزة راشد بن عبدالمحسن الزنيدي- رحمه الله- وخصص هذا الشوط لخيل الثلاث سنوات مفتوح الدرجات حصن و أفراس على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وفي النسخة الماضية من الجائزة حققها الجواد يمتاز للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله مشرف وفي هذه النسخة المؤشرات تذهب للجواد انهمر لمالكه عايض الشيباني وتدريبات عايض الشيباني وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز والفرس جهوره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش.

وفي سباقات يوم السبت المكون من اثني عشر شوطًا تبلغ قوته في الشوط الأخير الشوط الثاني عشر على كأس وزارة الرياضة، ونستذكر في العام الماضي انتصار الفرس روجي آت نور لماكها سلطان الغانم وتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال عادل الفريدي ، وفي هذه النسخة من الكأس تذهب الترشيحات القوية للفرس مزيونة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام والفرس جمانة الريم لإسطبل زينث وتدريبات عبدالمحسن السيف وبقيادة الخيال عادل الفريدي والفرس إحقاق لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا والفرس عليا للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى وتدريبات جفري وود راف وبقيادة الخيال ايدي كاسترو.