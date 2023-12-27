نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة

نيوم: البلاد

أعلن مجلس إدارة نيوم عن “نورلانا”، المجمع السكني الجديد المصمم على أحدث طراز والمخصص لتجديد النشاط والصحة، كأحدث وجهة ضمن مشروع نيوم.

وتتيح “نورلانا” بموقعها على ساحل خليج العقبة، بيئة فريدة من نوعها، في مجمع حصري يستوعب 3000 ساكن، حيث ستوفر لهم معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات، ما يضع معياراً رائداً للحياة الصحية المستدامة.

وتوفر الوجهة الجديدة ضمن بيئتها المجتمعية المعاصرة 711 عقاراً سكنياً، تضم قصوراً فاخرة وشققاً وفيلات شاطئية، صممت لتندمج بسلاسة مع الكثبان الرملية المحيطة بها، ما يمنح السكان والزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الهادئة.

وسيتم إنشاء ملعب غولف مكون من 18 حفرة بين جبال “نورلانا” الآسرة، بالإضافة إلى مركز للفروسية وممارسة رياضة البولو ضمن مرافق عالمية المستوى، كما تقدم مرافق الوجهة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار والغوص، ليتمكن السكان والضيوف من الانغماس في هذه البيئة الطبيعية الساحرة.

وتتميز “نورلانا” بمرسى فائق التطور، يضم 120 رصيفاً، وهو ما سيجعل الوجهة مركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة، هذا بالإضافة إلى خدمات التاكسي المائي التي ستكون متاحة للسكان والزوار. وسيكون نادي مُلاك اليخوت مكاناً يلتقون فيه بحثاً عن الرفاهية والهدوء، للاسترخاء والاستمتاع بتجارب تناول الطعام والخدمات الاستثنائية، والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير “نورلانا” وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، لتقدم لمجتمعها حياة عصرية فاخرة من خلال مرافق تمزج بين الجمال الطبيعي الأخاذ في البيئة المحيطة وأحدث التقنيات، مع مراعاة الحفاظ على البيئات البرية والبحرية في المنطقة.

ويأتي تطوير وجهة “نورلانا” في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات “ليجا” و”إبيكون” و “سيرانا” و”أوتامو”، وهي وجهات للسياحة المستدامة يجري تطويرها على ساحل خليج العقبة.