شركة طيران بيوند تبدأ اول رحلاتها من الرياض إلى المالديف

الرياض : البلاد

أطلقت شركة طيران بيوند، الشركة الرائدة في مجال الرحلات الجوية، عهداً جديداً في السفر الفاخر مع انطلاق رحلتها الافتتاحية من الرياض إلى المالديف. تم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة بحدث فاخر في الرياض، حضره كبار الشخصيات وممثلو وسائل الإعلام. وفي خطوة إضافية لتعزيز تجربة السفر، أعلنت بيوند عن شراكة استراتيجية مع التنفيذي، لضمان رحلة استثنائية وسلسة للركاب منذ اللحظة الأولى.

تعد هذه الشركة الجديدة للرحلات الفاخرة بتحويل الأجواء بأجوائها التي تشبه الطائرات الخاصة. بيوند، التي تعد الأولى من نوعها، تربط المسافرين مباشرة من مدن رئيسية في أوروبا وآسيا بجنة ماليه الاستوائية، بدءًا بمسار حصري من الرياض في هذا اليوم المميز.

طائرة إيرباص A319 التابعة لبيوند، والتي تعد تحفة من تحف الطيران الفاخرة مع مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة، تمثل قمة الراحة والأناقة. ومن خلال العرض الافتتاحي يمكن السفر من الرياض إلى المالديف بأناقة بأسعار تبدأ من 3,860++ ريال سعودي للرحلة ذهابًا وإيابًا. هذه الأسعار الترويجية متاحة حتى 30 نوفمبر 2023 للسفر حتى 15 ديسمبر 2023.

“يسعدنا انطلاق رحلتنا الأولى من الرياض وهذا تأكيد على رؤية ‘بيوند’ لإعادة تعريف تجربة السفر الفاخرة”، هكذا تحدث تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لـ”بيوند”. “تمثل رحلتنا اليوم بداية عهد جديد في الطيران، حيث تصبح الفخامة والراحة والحصرية واقعًا يعيشه كل مسافر. هذا الإنجاز هو دليل على تفانينا وسعينا المستمر للتميز، مما يضع معايير جديدة في صناعة الطيران ويغير السفر الجوي الفاخر.”

تسعى “بيوند” لتوسيع أسطولها ليشمل 32 طائرة وخدمة 60 وجهة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتطلع “بيوند” إلى المستقبل بخطط لدمج طائرات إيرباص A321 في أسطولها في العام المقبل.

تركز استراتيجية السوق المتخصصة للشركة على ربط ماليه بشكل مباشر بمدن رئيسية مثل الرياض، والتي تعد من أوائل المدن التي تحتفل بالربط المباشر مع ماليه، وسيتبعها قريبًا مسارات من ميونيخ وزيورخ. وتتطلع “بيوند” إلى توسيع رؤيتها لتشمل ميلانو ودبي في 2024.

تأسست شركة “بيوند” في يناير 2022 على يد الخبراء في مجال الطيران ماكس نيلوف وتيرو تاسكيلا وساشا فويرهيرد، وهي نتاج شراكة بين شركة الاستثمار “أرابيسك” ومجموعة الضيافة المالديفية “سيمدي جروب”.