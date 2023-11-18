فرص عمل وتدريب للسعوديين في مجموعة البنك الدولي

جدة : البلاد

أعلن “برنامج زمالة الكفاءات السعودية” الذي أطلقته وزارة المالية السعودية ومجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.

وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة البنك الدولي.

ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.

ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

ويمكن للمهتمين التقديم عبر الرابط

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/MNA-fellows-program/saudi-recruitment-program ، علما بأن آخر موعد للتقديم هو 10 ديسمبر 2023م.