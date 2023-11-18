الإقتصاد

فرص عمل وتدريب للسعوديين في مجموعة البنك الدولي

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      18 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن “برنامج زمالة الكفاءات السعودية” الذي أطلقته وزارة المالية السعودية ومجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.

وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة البنك الدولي.

ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.

ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.
ويمكن للمهتمين التقديم عبر الرابط
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/MNA-fellows-program/saudi-recruitment-program ، علما بأن آخر موعد للتقديم هو 10 ديسمبر 2023م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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