لكزس تقدم عرضًا فنيًا استثنائيًا يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا في جدة

جدة : البلاد

في بادرة فنية مميزة وفريدة من نوعها، عرضت عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس عملٍ فنيٍ متميزٍ للفنانةِ والمصممةِ المبدعةِ “سوشي ريدي” تحت عنوان صممَ بواسطةِ الهواءِ ” Shaped by air”، والذي يهدف الى تسليط الضوء على التناغم مع الطبيعة والبيئة، و كذلك التصميم المتقن والحرفية المبدعة، للمصممة، وذلك في حي جميل بمدينة جدة.

صممَ بالهواءِ ” Shaped by air” عمل ابداعي للفنانة” سوتشي ريدي “مستوحى منْ تصاميمِ سياراتٍ لكزسْ الكهربائيةَ الرياضيةِ، و ينقل الشعورُ بالانسجامِ معَ الطبيعةِ ويعبر عنْ تقديرِ الهدوءِ وقوةِ العالمِ الطبيعيِ، و يستمدَ إلهامهُ منْ الضوءِ وانعكاساته، والتي يتمُ تشكيلها عنْ طريقِ الهواءِ والتي تتناغمُ بانسجامٍ تام معَ الطبيعةِ وتظهرُ مفهومَ وروحَ التصميمِ لسياراتٍ لكزس.

الجدير بالذكر أن هذا العمل الإبداعي قد تم عرضه أول مرة في أسبوع الفن والتصميم في ميامي، ثم عرض بنسخة جديدة في أسبوع التصميم العالمي في ميلانو مع أعمال وابتكارات المتنافسين على جائزة لكزس للتصميم.

الفنانة سوتشي ريدي هي فنانةٍ أمريكيةٍ بدأت حياتها الفنيةُ بتأسيسِ شركةٍ Reddy Made في عامِ 2002 وقدمتْ منْ خلالها أعمالٌ تعتمدُ التصميمَ الذي يميزُ الجودةَ العاطفيةَ للمشاركةِ البشريةِ في المساحاتِ الفارغةِ، مستوحيةً أعمالها منْ شعارها ” الشكلِ يتبعُ الشعورُ “، كما تسترشدُ ممارساتِها المعماريةِ والفنيةِ بأبحاثها التي تدورُ حولَ ” التصميمِ والعادلةِ ” لتتقاطعَ معَ علمِ الأعصابِ والفنونِ.

سوتشي ريدي ملتزمةً بتوسيعِ مفاهيمنا حولَ التعاطفِ والإنصافِ والمشاركةِ وتقومُ بالتدريسِ في كليةِ الدراساتِ العليا للهندسةِ المعماريةِ والتخطيطِ والحفظِ بجامعةِ كولومبيا، وكذلكَ كليةُ إيروينْ تشانينْ للهندسةِ المعماريةِ بجامعةِ كوبرْ يونيونْ، كما تعمل أيضا كناقدٍ في جامعةِ والتونْ الأمريكيةِ، وأستاذ مميزٍ في كليةِ الهندسةِ المعماريةِ بجامعةِ إلينوي.