شركة »سوفت وير إيه جي« تطرح مفهوماً جديداً في مجال التكامل المؤسسي

دارمشتادت، ألمانيا – البلاد

حققت “سوفت وير إيه جي” (المدرجة في بورصة فرانكفورت تحت الرمز: MDAX: SOW) إنجازاً متميّزاً واستثنائياً أعادت من خلاله تعريف مفهوم تكامل المؤسسات، وذلك من خلال إطلاق “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” – وهي فئة جديدة من منصات التكامل التي تُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الكبيرة والحديثة. ويشار إلى أن “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” ستساعد في إدارة فوضى الاتصال الناجمة عن التوسع الرقمي المتسارع: وهو تحدٍ متزايد وهائل للشركات اليوم والذي ليس بمقدور أدوات التكامل الحالية مواجهته باعتبار أنها تركز بشكل كبير على جانب واحد أو اثنين فقط من القدرات ذات الصلة ولا يمكنها التعامل مع البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.

تساعد “منصة التكامل كخدمة سوبر” Super iPaaS المؤسسات الكبيرة في الحفاظ على حوكمة جيدة لتقنية المعلومات، في حين أنها تمنحها طرقاً عملية لتصبح أكثر مرونة وإنتاجية. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يتوفر هناك خمسة مكونات رئيسية، والتي يؤدي تضمينها إلى جعل “منصة التكامل كخدمة سوبر” Super iPaaS مختلفة عن جميع أدوات التكامل المتعارف عليها من قبل. والمكونات الخمسة هي:

1. تدمج التطبيقات + البيانات + واجهات برمجة التطبيقات + التعاملات التجارية بين الشركات (B2B) + تدفقات الأحداث.

2. التكامل الحقيقي الهجين والشامل للمؤسسة القائم على السحابة: من أجهزة الكمبيوتر إلى السحابة.

3. تتسم بطابع عالمي لتلبية متطلبات قوانين سيادة البيانات، ومع ذلك يتم إدارتها مركزياً لضمان الامتثال للحوكمة.

4. واجهة مستخدم مشتركة في جميع جوانب المنصة.

5. تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز المرونة والإنتاجية.

تستوفي شركة “سوفت وير إيه جي” معايير “منصة التكامل كخدمة سوبر” Super iPaaS من خلال منتجاتها “ويب ميثودز. آي أو” webMethods.io و”ستريم سيتس” StreamSets.

وتحدث سانجاي براماوار، الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت وير إيه جي” قائلاً: “من المتعارف عليه أن كل شركة ترغب بأن تكون في طليعة الابتكار، إلا أن كل شركة أيضاً ينتابها نوع من القلق عندما تحاول ذلك. لقد أصبحنا نعتمد على البيانات والرؤى أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن كبرى المؤسسات في العالم تضطر إلى استخدام أدوات الجيل القديم لمحاولة استكشاف القيمة الحقيقية الكامنة في بياناتها. نحن متواجدون هنا لتغيير ذلك المفهوم، ولتقديم حل تكامل مؤسسي غير موجود في أي مكان آخر. حل يتيح دمج أي شيء. في أي مكان وفي كل الظروف والأحوال. تفتقر الشركات إلى هذه الحرية لمزاولة عملياتها مع أنها بأمسّ الحاجة إليها اليوم. إلا أنه بمقدورها الحصول عليها الآن مع “منصة التكامل كخدمة سوبر” Super iPaaS.

مستعرضاً تصوراته حول تأثير “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” في المنطقة، قال رامي كشلي، نائب رئيس أول في شركة »سوفت وير إيه جي« لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، “يعتبر التكامل بمثابة حجر الزاوية لمبادرات التحول الرقمي في المدن الذكية والمتصلة على غرار دبي. تعالج قدرات فئة “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” التحديات الحالية لتكامل المؤسسات. كما أن “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” ستلعب دوراً فاعلاً في بلورة الأهداف طويلة المدى للمؤسسات المتمثلة في توفير خدمات مبتكرة وموحدة لأصحاب المصلحة، ودفع عجلة التحول الرقمي وتشكيل ملامح مستقبل رقمي أكثر اتصالاً وترابطاً. ويأتي اختيار معرض جيتكس جلوبال كمنصة عالمية للإعلان عن هذه المنصة تأكيداً على الأهمية المتزايدة للمنطقة في المشهد التكنولوجي.”

The Super iPaaS helps organizations find benefits in three key areas:

تساعد “منصة التكامل كخدمة سوبر” “Super iPaaS” المؤسسات في اغتنام فرص الاستفادة من ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:

• أنها تمكن المؤسسات من أن تكون أكثر مرونة: تصبح المؤسسات قادرة على التكيف بالسرعة التي يتغير بها المشهد التكنولوجي والعمل بالطريقة التي تريدها. ومن خلال توفر منصة موحدة لتكامل البيانات والتطبيقات، تحصل على تدفق سلس للبيانات، وبذلك تتمكن من اتخاذ قرارات باستخدام بياناتها وإدخالها حيّز التنفيذ على الفور. كما يمكنها تطوير عمليات التكامل بأي طريقة وبأي شكل مفضل لدى فرقها، ومن ثم نشره في أي سحابة أو منطقة بضغطة واحدة.

• أنها تتيح للمؤسسات أن تكون أكثر إنتاجية وتمكّنها من إنجاز المزيد: باستخدام منصة التكامل الموحدة، تحتاج الفرق إلى قدر أقل من التعلّم والتعاون بشكل أكبر. يمكنها إنشاء التطبيقات والتجارب ونشرها كواجهات برمجة التطبيقات (APIs) في حركة واحدة. كما تتيح المنصة لمختصي تقنية الأعمال أتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين تجعل بمقدورهم إدارتها مركزياً لتجنب تكاملات الظل.

• أنها تمنح المؤسسات ميزة التحكم للحد من مخاطرها: بفضل خاصية التحكم المركزي والتنفيذ الموزع، يصبح من الممكن تنفيذ عمليات التكامل في أي مكان. ومن خلال “لوحة زجاجية واحدة” عبر عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وخطوط البيانات المتكاملة لتوفير نطاق رؤية شامل لكامل تدفقات المعاملات، تحظى المؤسسات بتجربة موحدة لجميع عمليات التكامل التي تتيح لها إمكانية المراقبة الكاملة وتساعدها على الامتثال من دون أي فوضى.