كاسبرسكي تطلق خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت كاسبرسكي اليوم عن إطلاق خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في المملكة العربية السعودية من خلال الخدمة السحابية العامة التي تقدمها الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC علي بابا كلاود). وتأتي هذه الخطوة امتثالاً للإرشادات المتعلقة بسيادة البيانات والخصوصية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية السعودية للأمن السيبراني.

ويتوافق هذا التعاون مع “رؤية المملكة 2030″، كما يسهم في تعزيز هدف SCCC المتمثل في إتاحة الفرصة للمنشآت في المملكة لتعزيز مكانة الأمن السيبراني، وذلك من خلال اعتماد حلول وخدمات متقدمة. وحرصاً منها على الوفاء بتقديم خدمات سحابية عامة آمنة وشاملة، تتيح الشركة السعودية للحوسبة السحابية لكاسبرسكي التغلب على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وتخزينها.

وبما أن اكتشاف الهجمات المتطورة والاستجابة لها يتطلب خبرة محددة، فإن نقص الموارد قد يؤدي إلى الحد من الاستجابة للحوادث في الوقت المناسب. وبفضل خدمة الكشف التهديدات والاستجابة لها التي توفرها كاسبرسكي، ستستفيد المنشآت في المملكة من الحماية المستمرة القائمة على الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة من فرق أمن تكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها تحليل التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها. وتضمن الخدمة ذاتها من كاسبرسكي فوائد كبيرة لمركز العمليات الأمنية، كما أنها لا تتطلب مهارات متخصصة للبحث عن التهديدات وتحليل الحوادث من الفرق الداخلية. ويتم استكمال الخدمة بتقنيات الكشف، مع تعزيزها بالخبرة الواسعة في البحث عن التهديدات، والاستجابة للحوادث من قبل الفرق المهنية المتخصصة، بما في ذلك فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي.

وقال محمد هاشم، مدير عام كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: “تعتبر المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية متنامية في الشرق الأوسط. وفي ظل النمو المتزايد لاقتصادها، يتوقع أن تكون وجهة جاذبة للهجمات الخبيثة. ومن هذا المنطلق، نعرب عن فخرنا بتقديم الكشف عن التهديدات والاستجابة لها للمؤسسات في المملكة بالتعاون SCCC علي بابا كلاود. وتتيح هذه الخدمة للمؤسسات الاستفادة من خدمات خبراء كاسبرسكي لتعقب التهديدات والتحقيق فيها، كما توفر في الوقت نفسه المرونة التي تحتاج إليها كافة المؤسسات والقطاعات لحماية أصولها على جميع المستويات. أما الجانب الأهم من ذلك، فهو أن هذه الخدمة تضمن سد الفجوات في مهارات الأمن السيبراني لدى المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويزودها بالمعرفة والرؤى. إن قيامنا في كاسبرسكي بتقديم هذه الخدمة للمملكة يعزز التزامنا بتمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للتهديدات المبتكرة وغير المعروفة والمتطورة”.

وتأكيداً منه على أهمية هذا التعاون، قال خالد آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC علي بابا كلاود): “يتمثل دورنا في العمل بشكل وثيق مع أفضل موردي الأمن السيبراني لتحقيق مهمتنا لنكون بمثابة بوابة للحلول السحابية العالمية، وتزويد عملائنا بأفضل قدرات الأمن السيبراني، لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم الأمنية. وتماشياً مع هذا الهدف، يسعدنا العمل مع كاسبرسكي، باعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، لتقديم خدماتها الأمنية الشاملة، وتحديداً للكشف عن التهديدات والاستجابة لها. وستوفر هذه العلاقة الدعم للشركات على تعزيز دفاعاتها. وبما أننا المزود السحابي العام السيادي الوحيد في المملكة، نؤكد التزامنا بتقديم منصة سحابية آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير تدعم الاحتياجات الأمنية المتنوعة للمؤسسات. ويتمثل الجانب الأهم في مواصلة إتاحة الخبرات والحلول العالمية، وإمكانية الوصول إليها في المنطقة عبر منصاتنا وأسواقنا الشريكة في مجال التكنولوجيا.