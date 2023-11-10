المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى

البلاد : متابعات

وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرة تفاهم مع معالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد في مدينة الرياض اليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 9 نوفمبر 2023م.

وتهدف المذكرة لإقامة حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وقد أوضح معالي الجدعان أن المذكرة تهدف إلى إطلاق حوار دوري ومنتظم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، يشمل مناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات بخصوص السياسات المالية الوطنية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين.