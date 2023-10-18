طريقة عمل ميني تارت الكراميل مع المكسرات بالقرفة بدون فرن

حلي سهل وسريع ويمكن أن يحضر دون الحاجه لإستخدام الفرن أو تحضير عجين للتارت

المقادير اللازمة

للتارت

2 كوب بسكويت قمح

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة كبيرة عسل

120 جرام زبدة مذوبة

نصف كوب مكسرات

للكراميل بالمكسرات والقرفة

2 كوب مكسرات مفرومة خشن

2 كوب سكر

ملعقة كبيرة ممتلئة عسل نحل

ملعقة كبيرة نشا الذرة مذوبة في ربع كوب ماء

مكعب زبدة

نصف كوب كريمة حلويات

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة العمل

التارت

يطحن في محضرة الطعام البسكويت مع القرفة والعسل والزبدة والمكسرات حتي يصبح ناعم

يفرد في قوالب الميني تارت ويترك بالثلاجة ليبرد ويتماسك

تحضير الكراميل بالمكسرات والقرفة

في مقلاة نضع السكر وعسل النحل

يرفع علي النار حتي يتحول للون الكراميل الذهبي

ياف له الزبدة والكريمة ونستمر في التحريك

ثم يضاف لهم خليط النشا ونستمر في التحريك حتي يغلي المزيج

يرفع عن النار ونضيف له المكسرات والقرفة وتقلب

يترك ليبرد قليلاً

ثم يحشي التارت بالحشوة

توضع بالثلاجة مرة اخري

ثم يقدم بارد