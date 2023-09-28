المحليات

ضبط 48 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      28 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، (29) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا و(15) مقيماً من الجنسية السودانية ومقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمًا من الجنسية الموريتانية، ارتكبوا مخالفات رعي (954) متنًا من الإبل، و(955) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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