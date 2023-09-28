95 % من المتعطلين السعوديين يقبلون العمل في القطاع الخاص

جدة : البلاد

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها حول مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2023، عن تفضيلات السعوديين في البحث عن الوظائف.

وأشارت “هيئة الإحصاء” إلى أن 95 % من السعوديين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وحول موقع العمل و وسائل التنقل، فإن 44 % من الذكور سيقبلون الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر حسب الإحصاء، فيما ستقبل 58 ٪ من الإناث السعودييات الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر، أما فيما يتعلق بساعات العمل، فقد أعرب 75 % من الإناث عن قبولهم العمل في وظيفة تتطلب العمل لـ8 ساعات أو أكثر، فيما لم يمانع 90 % من الذكور العمل في وظيفة بعمل 8 ساعات أو أكثر.