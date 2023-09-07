جائزة عالمية لقطاع الطيران السعودي في الطاقة والتصميم البيئي

جدة – البلاد

حقق قطاع الطيران المدني السعودي ممثلاً في الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” جائزة عالمية، مُقدمة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. أحد أشهر المنظمات البيئية الدولية ـ نظير ريادته في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الفعال للطاقة.

وتوجت “أبسكو” بالجائزة الذهبية لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لمنشآتها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، حيث تضمن الشهادة التزام “أبسكو” بتصميم و بناء منشآتها بمفهوم المباني الخضراء الذي يتضمن تقليل استهلاك الطاقة و الاعتماد على الطاقة النظيفة و تقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة من استخدام المبنى، ويؤكد المشروع الذي تم تطويره بمعايير مبتكرة مثل معيار v4 للتصميم المعماري والبناء، أن المكان يلتزم بالتصاميم الموفرة للطاقة بما في ذلك تحسين استخدام الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء الداخلي وإدارة الموارد بفضل التصميم الحديث والاستخدام الفعال للطاقة.

ومنحت الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعها الثامن للجنة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران برئاسة معالي الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج شهادات تقدير للشركات العاملة التي حصلت على الجدارة الدولية للأنشطة المتعلقة بحماية البيئة والاستدامة وفي مقدمتها “أبسكو”، في حضور الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدعيلج أنّ استراتيجية قطاع الطيران تتماشى مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز مستوى السلامة والارتقاء بالخدمات لتحقيق أعلى معايير الجودة، معلناً عن برنامج تقييم الخدمات العالمية للمطارات لعام 2022.