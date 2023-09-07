“مُتمم” يسلط الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي

البلاد : متابعات

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم) اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023م لقاءً بعنوان: “الاقتصاد السعودي في ميزان خبراء صندوق النقد الدولي”، بهدف الحديث بشكل أوسع عن تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، وارتباط ذلك بالنظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي.

ويشارك في اللقاء كلٌ من، وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية الأستاذ ثامر بن صالح الجارد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية الأستاذ أمين ماطي، ويدير اللقاء الإعلامي وليد خالد بن خنفور، حيث يسلط المشاركون خلال اللقاء الضوء على الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية السعودية 2030، وأثرها في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي، و يستعرضون التوقعات المستقبلية الإيجابية لمسيرة اقتصاد المملكة، إلى جانب أنهم سيناقشون أهمية السياسة النقدية، واستمرار التوسع بالتقنية المالية بالمملكة، ومرونة القطاع المالي، كذلك يتطرق الضيوف إلى مناقشة التطورات الإيجابية بالاقتصاد السعودي خلال العام 2022، والذي كان الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين.

يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم) على تنظيمها؛ في إطار القيام بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي محلياً ودولياً.