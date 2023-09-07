قمة مجموعة العشرين : كيف حولت الهند الرواية إلى التنمية بقيادة المرأة خلال رئاستها

نيو دلهي : البلاد

بينما تستعد الهند لإستضافة قمة قادة مجموعة العشرين ، كان مفهوم التنمية بقيادة النساء في صدارة أجندة نيودلهي طوال فترة رئاستها وفي علامة على التحول من التركيز على المرأة وحدها ، فقد ظهرت التنمية قيادة النساء كمجال تركيز حاسم على أساس نهج مسارة الحياة في ظل رئاسة الهند .

ومن خلال بناء التوافق في الآراء على الساحة العالمية، وضعت الهند رؤية للتقدم تمكين النساء عالمياً من خلال سبعة مؤتمرات شخصية و 86 إجتماعاً دولياً بما في ذلك الإجتماعات الإفتراضية التي شهدت مشاركة أكثر من 300 مندوب من 18 دولة تابعة لدول مجموعة العشرين بالإضافة إلى سبع دول ضيوف حيث أولت نيو دلهي اهتماماً خاصاً على تمكين المرأة والإعتراف بها على المستوى المحلي أو المجتمع.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اعترف بذلك نفسه الذي ذكر أن تمكين المرأة هو ” الحجر الأساس لتنمية مجتمعتنا وقيادتها خاصة على مستوى القاعدة الشعبية وهو امر بالغ الأهمية لتحقيق تقدمنا الشامل والمستدام حيث انعقد المؤتمر الوزاري في غاندي ناغر بولاية غوجرات خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس بمشاركة وزراء المرأة والمساواة بين الجنسين من دول مجموعة العشرين والدول الضيوف.

وفي السياق نفسه ، قامت وزارة تنمية المرأة والطفل بصفتها المسؤولة الرئيسية لمجموعة العشرين لتمكين النساء ، بتنظيم سبعة اجتماعات دولية بما في ذلك المؤتمر الوزاري لتمكين المرأة حيث شهد المؤتمر مشاركة قوية تجاوزت عددها 138 مندوباً دولياً من 15 دولة من دول مجموعة العشرين (G20 ) والتي تشمل كل من الأرجنتين ، أستراليا، البرازيل ، كندا، الإتحاد الأوروبي وألمانيا وإندونيسيا و إيطاليا واليابان والمكسيك وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 5 دول ضيوف وهي كل من بنغلاديش وموريشوش وهولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

كما اشار رئيس الوزراء إلى أن الممثلات المنتخبات كن عوامل رئيسية في التغيير الإقتصادي والبيئي والإجتماعي في حين أبلغ رئيس الوزراء أن 46% من الممثلين المنتخبين في هيئات الحكم المحلية الريفية في الهند هن من النساء بلغ عددهن 1.4 مليون إمرأة ومن جانب آخر أن هناك 80% من الممرضات والقابلات في الهند هن من النساء واللاتي كن خط دفاعنا الأول خلال الوباء مضيفاً ” نحن فخورون بإنجازتهن” .

كما اضاف رئيس الوزراء مودي ” وراء نجاح برامجنا الرائدة مثل “شاندراين” (رحلة إلى القمر) و “جاجاناين” ( رحلة إلى الفضاء) ومهمة المريخ تكمن كلها موهبة هؤلاء العالمات وعملهن الجاد وفي الوقت نفسه انعكست انجازات الهند في مجال التنمية بقيادة النساء من خلال المتحدثين بما في ذلك النساء المنجزات ودوافع التغيير على المستوى الشعبي ومن بين هؤلاء هيراباي إبراهيم لودي، الحائزة على جائزة بادما شري وهي أعلى جائزة في الهند للمدنيين وذلك تكريماً لعملها تمكين المرأة وتعليمها وكان من بينهم ايضاً راسيلا بن، أول حارسة غابات في الهند والتي اصبحت الآن رئيسة قسم الإنقاذ في حديقة الأسد والتي تركز على حفظ الأسد ، تحدثت هؤلاء النساء الملهمات في مؤتمر دولي لأول مرة.

والجدير بالذكر أنه في ظل رئاسة الهند ، تم اضافة 149 مبادرة نموذجية من 19 دولة تابعة لمجموعة العشرين إلى دليل أفضل الممارسات لمبادرات مجموعة العشرين ( G20 ) كما تم مشاركة أكثر من 300000 مواطن من خلال فعاليات يسمى ” جانباغيداري” او مشاركة المواطنين لعرض التنمية التي تقودها المرأة وفي الوقت نفسه ، تستعد الهند لإستضافة قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الوطنية في ” بهارات ماندابام” الذي تم افتتاحه حديثاً خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند ومن المتوقع أن يحظي هذا الحدث بحضور العديد من القادة والمندوبين العالميين.

كما ستكون القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين في نيودلهي ذروة لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت طوال العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني فسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة مجموعة العشرين والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والإتفاق عليها خلال الإجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المعنية. وقال رئيس الوزراء مودي ” عندما تزدهر المرأة ، تزدهر العالم وتعزيز اقتصادهن يشجع على النمو والحصول على تعليمهن يدفع التقدم العالمي وقيادتهن تعزز الشمولية وأصواتهن تلهم التغيير الإيجابي ” على حد قوله .