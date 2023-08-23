رينج روڤر ڤيلار الرائدة تتوفر الآن في صالات عرض محمد يوسف ناغي في المملكة العربية السعودية

جدة : البلاد

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات جاكوار لاند روڤر في المملكة العربية السعودية، عن وصول طراز عام 2024 من رينج روڤر ڤيلار.

بتصميم يجمع بين الأناقة والبساطة، تقدم رينج روڤر ڤيلار مزيجاً من الفخامة والأناقة وقدرات السير على مختلف أنواع التضاريس بمستويات لا مثيل لها في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم. ويجتمع هذا النهج التصميمي الذي يعتمد على الاختزال البصري بتقنيات مميزة ومجموعة واسعة من خيارات المحركات والفئات المختلفة والتشطيبات الداخلية.

رينج روڤر ڤيلار الجديدة تشكل تعبيراً واضحاً عن مبدأ الفخامة العصرية، بجمعها بين أحدث التقنيات وخصائص رينج روڤر الشهيرة مع لغة التصميم المختزل الجديدة.

تصميم الشبكة الجديدة بالتزامن مع السقف العائم المميز والخط المميز على جوانبها، والممتد عبر طول الجسم، ومقابض الأبواب المخفية داخل جسم السيارة، يساهم في جعل رينج روڤر ڤيلار الجديدة واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المرغوبة في العالم. وتوفر مصابيح9 بيكسل LED الأمامية الجديدة الرفيعة، مظهراً يشبه الجوهرة الثمينة ويُحقق رؤية محسّنة، في حين تم تحسين الشكل الخارجي بمصد خلفي سفلي جديد ولمسات داكنة.

رينج روڤر ڤيلار كانت أول التصاميم التي قدمتها الشركة بفلسفة التصميم الاختزالي ، وتساهم في الإرتقاء بهذا النهج إلى مستوى جديد، من خلال التصميم الداخلي، حيث تم دمج شاشة اللمس الزجاجية المنحنية الجديدة مقاس 11.4 بوصة في الكونسول الوسطي، ما يوفر تحكماً فورياً وبديهياً في جميع وظائف1 السيارة الرئيسية.

تعمل المجموعة المتكاملة من التقنيات على تعزيز راحة الركاب ورفاهيتهم، ما يزيد من جاذبية السيارة أكثر. كما تُعتبر رينج روڤر ڤيلار، السيارة الأكثر هدوءاً في فئتها فيما يتعلق بضوضاء الطريق*، وذلك بفضل التقنيات المحسّنة بما في ذلك نظام إلغاء ضوضاء8 الطريق النشط الرائد.

تصميم مميز

يمكن التعرف على سيارة رينج روڤر ڤيلار، على الفور على أنها سيارة من عائلة رينج روڤر، من خلال أناقتها المتطورة والحضور الدراماتيكي. حيث تتميز هذه السيارة باعتمادها فلسفة التصميم الاختزالي الرئدة لرينج روڤر، وشبكتها الجديدة جنباً إلى جنب مع تقديم مصابيح9 بيكسل LED الأمامية الجديدة ذات التأثير الشبيه بالجواهر الثمينة، والتي تضمن مظهراً موحداً لجميع أفراد العائلة.

يوفر الجزء العلوي القوي التوازن ويبرز الطول المهيب لسيارة رينج روڤر ڤيلار. وتضيف ركلتها الواضحة إلى وقفتها القوية بينما يعزز المصد الخلفي السفلي الجديد أبعادها.

وتعكس المصابيح الخلفية LED الجديدة هذا التطور بمظهر ثلاثي الأبعاد لافت للنظر وإضاءة حمراء. يتم استكمالها بمصباح توقف كامل الطول وعالي المستوى.

ويتميز التصميم الداخلي الجريء والأنيق لسيارة رينج روڤر ڤيلار، بدرجة أكبر من الاختزال والتبسيط، مع براعة فائقة في التصنيع واستخدام مواد جديدة. ويشكل أحدث تطور لنظام المعلومات والترفيه Pivi Pro7 من رينج روڤر، محور الاهتمام الأبرز، حيث تم وضع واجهة زجاجية منحنية عائمة واحدة مقاس 11.4 بوصة بشكل مريح ما يسهل الوصول إليها، للمساعدة في الحد من التشتت والانعكاسات.

وتواصل رينج روڤر ڤيلار تقديم خيار مقصورة خالية من الجلد، مع تصميمات ومواد جديدة للمقاعد. يجمع الخيار الخالي من الجلد بين الصوف من خبراء المنسوجات الدنماركيين Kvadrat مع إدخال نسيج البولي يوريثين UltrafabricsTM، والذي يتميز بنمط تثقيب ماسي جديد. في حيت يُعتبر مزيد الصوف Kvadrat، المستوحى من الخياطة المفصلة حسب الطلب، أخف بنسبة 58٪ من الجلد ويوفر مظهراً عصرياً لتحقيق رفاهية رينج روڤر التقليدية.

خضعت المنسوجات المبتكرة لاختبارات متانة داخلية صارمة في معمل مواد رينج روڤر، للتأكد من أنها توفر متانة مألوفة طوال عمر السيارة، من خلال 60 ألف دورة من اختبارات التآكل ما يعادل 10 سنوات من الاستخدام والأشعة فوق البنفسجية. وتتميز هذه الاختبارات بقدرتها على محاكاة ثلاث سنوات من التعرض المستمر للشمس في شهر واحد فقط.

تم تقديم أربعة ألوان جديدة للجلد، أزرق سحابي ولون الكراوية الأزرق الغامق والعقيق الغامق، وتكتمل هذه الخيارات بعناية مع التفاصيل، بما في ذلك لون الكروم الجديد على عجلة القيادة ومحيط الكونسول الوسطي وفتحات التهوية. وتؤكد على أناقة هذه السيارة، التقنية الخفيفة المؤكسدة أو الألمنيوم المؤكسد الداكن، أو تشطيبات قشرة خشب الدردار الرمادي.

ينضم خياران جديدان للألوان إلى اللوحة الخارجية: أزرق معدني ورمادي معدني فاخر.

التكنولوجيا المتصلة

تعتبر سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، هي الأولى التي تتميز بالجيل التالي من نظام المعلومات الترفيهي Pivi Pro7 ويشمل ذلك جميع أدوات التحكم لجميع وظائف السيارة الرئيسية داخل شاشة اللمس الزجاجية المنحنية الجديدة مقاس 11.4 بوصة، والتي تأتي بتصميم لماع.

وتظهر عناصر التحكم في المناخ والمقاعد ومستوى الصوت مرئية دائماً على كل جانب من الشاشة عبر أشرطة جانبية جديدة، وتتميز بعناصر تحكم منزلقة متعددة الوظائف على كلا الجانبين. تكون هذه الأزرار الافتراضية مرئية دائماً وتوفر وصولاً فورياً إلى العناصر المستخدمة بشكل متكرر، بما في ذلك أدوات التحكم في درجة الحرارة الفردية للركاب الأماميين ومستوى الصوت وأنماط الاستجابة للتضاريس.

في بداية كل رحلة، يتم تزويد السائقين بلوحة تحكم مسبقة Pre-Drive لاستخدام المميزات الشائعة، مثل ميزة التحكم بالنوافذ وتدفأة المقاعد الإختياري. وبمجرد التنقل، تختفي لوحة التحكم هذه، ليتم الكشف عن الشاشة الرئيسية المألوفة المكونة من ثلاث لوحات والتي يمكن تخصيصها بذكاء ومرونة العلامة التجارية Pivi Pro7.

ولتحقيق المزيد من الراحة، تشتمل عناصر التحكم الإضافية في الأشرطة الجانبية المرئية بشكل دائم على اختصارات للوسائط والتنقل والكاميرات والتحكم بالنوافذ.

وخضع الجيل التالي من المعلومات والترفيه لاختبارات وتطوير مكثف، رقمياً ومادياً على حد سواء، لتقليل وقت المهام والتفاعل وتقديم أفضل تجربة تقنية ممكنة للمستخدم. يمكن تنفيذ ما يقرب من 80 % من المهام من خلال نقرتين على الشاشة الرئيسية.

يدعم Pivi Pro7 اتصال الهاتف الذكي من خلال نظام Apple CarPlay اللاسلكي ونظام التشغيل اللاسلكي “أندرويد للسيارات”، بينما يوفر الشحن اللاسلكي للأجهزة من منطقة تخزين جديدة في الكونسول الوسطي، شحناً سريعاً فورياً ويقلل من الحاجة إلى الأسلاك.

تتميّز سيّارة رينج روڤر ڤيلار، بقدرتها على تلقّي أحدث البرامج عبر الهواء، من دون الحاجة لتدخّل تقني من قبل الشّركة وذلك بفضل أحدث البرامج لديها القادرة على إجراء تحديثات برمجيّة تلقائيّة والتي تشكّل 80 % من ميزاتها الأخرى، ومن بينها: نظام المعلومات والترفيه السريع والتلقائي، رسم خرائط الملاحة، التشخيص على متن السيارة بالإضافة إلى أنظمة الهيكل ومجموعة نقل الحركة.

كما تم تزويد سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، بتقنية الإتّصال بالشّبكة اللاسلكيّة “واي فاي” مع خطة بيانات، الأمر الذي يضمن استمتاع الركاب وتحقيق التواصل والاتصال الدائم. ويتميّز 7Pivi Pro بتكنولوجيا ” eSIM ” المدمجة المزدوجة والبنية القائمة على السحابة، ما يعني أنه يوفر وصولاً كاملاً إلى مجموعة من التطبيقات عبر الإنترنت، بما في ذلك “سبوتيفاي” و “ديزر”، المدمجة في نظام المعلومات والترفيه السريع والتلقائي.

صوت وتكنولوجيا غامرة

تساهم مقصورة رينج روڤر ڤيلار، في الحد من ضوضاء الطريق من خلال تقنية إلغاء ضوضاء الطريق النشطة الرائدة، لتبقى سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة في طليعة السّيارات من فئتها التي توفّر أهدأ الأنظمة الصّوتيّة لضوضاء الطريق*. تستشعر هذه التقنية الترددات الخارجية وتعالج تلقائياً الضوضاء من خلال نظام الصوت في السيارة، ما يقلل من مستويات الضوضاء الداخلية الإجمالية بحد أدنى 4 ديسيبل – أي ما يعادل خفض مستوى الصوت بأربع خطوات.

تتوفر مجموعة من أنظمة الصوت القوية من “ميريديان”، لسيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة يقودها نظام الصوت المحيطي “ميريديان ثلاثي الأبعاد” الاختياري، الذي يوفر تشغيلًا عالي الدقة للموسيقى باستخدام ما يصل إلى 17 مكبر صوت و 750 واط من قوة مكبر الصوت للحصول على تجربة استماع غامرة.

أناقة وفخامة عصريّة

تتضمن سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، تحسينات ولمسات عمليّة وأنيقة، مع إبتكار ميزات إختياريّة للراحة التي تجمع بين الفخامة العصريّة والأناقة العالية التي من شأنها تعزيز الرفاهية وتوفير الرّاحة للراكب في جميع رحلاته. يتوفر أحدث نظام تنقية هواء الكابينة كجزء من حزمة وسائل الراحة الإختياريّة (أو القياسيّة في طراز Autobiography) للمساعدة في تعزيز رفاهية الركاب ويقظتهم، بهدف توفير جودة هواء فائقة. تعمل إدارة ثاني أكسيد الكاربون ونظام فلترة هواء الكابينة PM2.5 على تحسين بيئة المقصورة من خلال مراقبة الهواء الداخلي والخارجي والضبط وفقاً لذلك.

للتنشيط، يمكن للعملاء ببساطة الضغط على زر “تنقية الهواء” في صفحة جودة الهواء داخل نظام المعلومات Pivi Pro وتقليل مستوى مسببات الحساسية الضارة أو الجسيمات بالداخل. ويجمع هذا النظام أيضاً بين تقنية nanoe™ X13 لمكافحة مسببات الأمراض والمساعدة في تقليل الروائح والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية بشكل كبير.

وتوفر إضاءة المقصورة القابلة للضبط خياراً من 30 لوناً داخلياً لإضاءة الأبواب ووحدة التحكم ومساحات الأقدام كجزء من مجموعة الراحة الاختيارية. تسهل سمات الألوان المحددة مسبقاً العثور على التركيبة المثالية، بينما يمكن لكل راكب اختيار درجة الحرارة الداخلية المثالية باستخدام نظام التحكم متنوّع المناخ.

عندما يتعلق الأمر برؤية أكبر في الظلام، فإن سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، تتخطى حدود تقنية إضاءة LED بالبكسل مع مصابيح أمامية متطورة من نوع بيكسل LED ومصابيح تشغيل نهاريّة مميّزة. يتوفّر هذا النّظام بشكل قياسي في طرازات رينج روڤر Dynamic HSE وطراز Autobiography. ويتميز بثلاثة أضعاف عدد مصابيح LED مثل المصابيح الأمامية ماتريكس LED. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز كل مصباح أمامي بأربع وحدات بكسل مع 67 مصباح LED يتم التحكم فيه بدقة في كل واحدة للتكيف بدقة مع الظروف والطريق أمامك وتوفير الحزمة الأمامية الأكثر فعالية.

تستخدم تقنية الإضاءة الديناميكية المنحنية9، بيانات السرعة والتوجيه للاستجابة للطريق وإضاءة الزوايا والحواف المظلمة، في حين أن نطاق الشعاع العالي يمكنه تركيز الضوء على مسافة نصف كيلومتر تقريباً في المقدمة، وذلك بهدف الحصول على رؤية مثالية.

قادر على إلقاء الظلال حول أربعة أجسام قادمة وتجنب الإبهار، يتكيف شعاع القيادة التكيفي تلقائياً مع سرعة السيارة، ويلقي شعاعاً عريضاً بسرعات منخفضة وشعاعاً أكثر كثافة وأطول فوق 70 كم / ساعة.

تتيح سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، تحقيق الشعور بالثقة والقيادة والاسترخاء، في كافة الظروف.

تقنيّة رائعة وإمكانيّات مبهرة

تتمتع سيارة رينج روڤر ڤيلار الجديدة، بالقوة التي تناسب كل عميل، يتوفر محرك بنزين إنجينيوم بستة اسطوانات مستقيمة بسعة 3.0 ليتر، ويوفر محرك P400 الأكثر قوة 400 حصاناً وعزم دوران 550 نيوتن متر، مع تسارع من 0-100 كم / ساعة في 5.5 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 5.2 ثانية) مع ثاني أكسيد الكربون من 219 جم / كم.

يتميز المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر حالياً، بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بثماني سرعات أكثر سلاسة. يوفر P250، 250 حصاناً و365 نيوتن متر من عزم الدوران، مع 0-100 كم / ساعة في 7.5 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 7.1 ثانية)، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 211 جم / كم واستهلاك وقود يصل إلى 9.3 لتر / 100 كم (30.4 ميل / غالون).

مجموعة محركات رينج روڤر ڤيلار:

بنزين

P250– 250 حصان 2.0 لتر بنزين رباعي الأسطوانات ، 365 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1300-4500 دورة في الدقيقة، أوتوماتيكي من ثماني سرعات، دفع رباعي AWD.

P400– 400 حصان، 3.0 لتر بنزين سداسي الأسطوانات MHEV 550 نيوتن متر من عزم الدوران عند 2000-5000 دورة في الدقيقة ، أوتوماتيكي من ثماني سرعات، دفع رباعي AWD.

تعتبر الديناميكيات التكيفية، قياسية في جميع الطرازات ذات الست أسطوانات ، بالإضافة إلى جميع الطرز ذات المواصفات الديناميكية HSE (الصحة والسلامة والبيئة)، ذات الأربع أسطوانات، والتي تضمن تحسين صلابة التعليق لظروف القيادة، ما يعزز مستويات الراحة عند القيادة. كما تتميز هذه السيارة بمعايير محددة للقيادة على الطرق الوعرة. ويوفر الهيكل ونظام التعليق المتقدم، بما في ذلك التعليق الهوائي الإلكتروني والديناميكيات التكيفية والديناميكيات القابلة للتكوين، أداءً استثنائياً وخفة الحركة على الطريق.

كما يتم ضمان الأداء الفائق على جميع التضاريس، مع اتساع نطاق قدرة رينج روڤر المضمونة بفضل عزم الدوران الذكي عند الطلب ونظام الدفع الرباعي. يوفر التوزيع الأمثل لعزم الدوران بما يتناسب مع الظروف، سواء كانت القيادة ديناميكية على الطريق أو الابتعاد عن حالة التوقف التام على الأسطح الزلقة.

يمكن الوصول إلى خاصية الاستجابة للتضاريس 2، من خلال Pivi Pro7 ، التي تسمح للسائق بضبط إعدادات السيارة لتناسب بيئة القيادة، مع اختيار الوضع الاقتصادي، والراحة، والحصى، والثلج، والطين، والرمل، والوضع الديناميكي والتلقائي. كل منها يعمل على تغيير عيار المحرك، وناقل الحركة، ونظام الدفع الرباعي، والتعليق، وأنظمة التحكم في الثبات للحصول على قوة الجر والثّبات.