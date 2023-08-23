الرئيس التنفيذي لـ(سابك) يقود وفد المملكة في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين بالهند

البلاد : متابعات

اختير سعادة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) ليقود وفد قادة أعمال المملكة العربية السعودية أثناء القمة القادمة لمجموعة الأعمال لدول العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية (نيودلهي) في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2023م.

سيمثل المهندس الفقيه والوفد السعودي المصالح التجارية للأعمال في المملكة؛ حيث يجتمعون مع نظرائهم من قطاع الأعمال في عشرين من الاقتصادات الرائدة في العالم، وستعمل المجموعة معًا على مواءمة متطلبات قطاع الأعمال الخاص في المملكة العربية السعودية، وإبراز أولويات الأعمال من خلال مجموعة المشاركة المنبثقة عن مجموعة الأعمال لدول العشرين.

وذكر المهندس عبد الرحمن الفقيه أن هذه فرصة مهمة لمجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية ليكون صوتًا في المنطقة ودول العالم النامية بشكل عام، مؤكدًا الحرص من خلال المشاركة على التصدي للتحديات العالمية الحرجة التي تصوغ مستقبل الأعمال وتشكل الاقتصاديات. كما أعرب عن تشرفه بتكليفه قيادة هذا الوفد إلى الهند، وعن حماسه للتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم مع أجل تسليط الضوء على مجتمع الاعمال في المملكة العربية السعودية كوجهةً استثماريةً واعدةً.

يعتبر الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموًا وأكثرها ديناميكية في العالم، وذلك بقيادة الشركات التي حققت توسعًا كبيرًا في العقد الماضي؛ ما جعل المملكة من أكثر الوجهات الاستراتيجية جاذبية للاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وسيسعى الوفد إلى معالجة القضايا الحرجة التي يواجهها عالم اليوم من خلال العمل الجماعي المشترك لمجتمع الأعمال، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) واستراتيجية المملكة للنمو.

بالإضافة إلى قيادة الوفد، سيشارك المهندس الفقيه في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) من خلال إلقاء كلمة رئيسة والمشاركة في حلقة نقاش حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار الفقيه إلى أن مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والهند ينطلقان في مسار نمو مزدهر ولديهما اهتمام مشترك في بناء اقتصادات مستدامة وشاملة ومتنوعة للمستقبل، متطلعًا إلى تعميق التعاون بين الشركات في البلدين وكذلك الدول المتقدمة والنامية الأخرى خلال انعقاد قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين التي تترأسها الهند.