مجموعة الاتصالات السعودية تٌسرًع عملية التحول الرقمي في المملكة   

الرياض : البلاد

تُسرًع مجموعة الاتصالات السعودية عملية التحول الرقمي في المملكة لدعم مختلف القطاعات تماشياً مع رؤية المملكة 2023.

جاء ذلك من خلال التعاون بين شركة “center3“، سنتر3، وهي شركة تابعة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، وشركة سيينا وذلك لتقديم حلول تقنية حديثة لأزواج الألياف البصرية على الشبكة البحرية الجديدة ” لزوج الألياف في شبكة الكابل البحري 2Africa الذي تم إنزاله في مدينتي جدة وينبع في السعودية وسيوفر اتصالاً موثوقاً بنطاق ترددي عالٍ عبر ثلاث قارات؛ مما يوفر اتصالًا موثوقًا عالي النطاق إلى ثلاثة قارات.

وقال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة center3: “نحن ملتزمون بدعم جهود المملكة العربية السعودية لتصبح دولة رائدةً على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الرقمي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.”

ويسهم هذا التعاون في تلبية الاحتياجات الرقمية لعملائها على المستوى الإقليمي والدولي عبر توفير حلول اتصالات وخدمات سحابية متطورة إلى جانب خدمات مركز البيانات.

وأضاف: “يعتبر الكابل البحري 2Africa خطوة مهمةً نحو تحقيق هذه الرؤية وتعزيز مكانة المملكة في مجال الربط الدولي للبيانات لتصبح واحداً من أكبر مراكز البيانات في العالم من جهة؛ وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لمراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة أخرى”

يشار إلى أن 2Africa هو نظام كابلات مفتوح مملوك لتحالف يجمع بين عدد من الشركاء الدوليين ومنهم center3، ويبلغ طوله 45 ألف كم، وبذلك يعتبر أطول كابل بحري تم إنزاله حتى الآن ويربط 33 دولة عبر 46 محطة إنزال، ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتم بقوله: “جاء اختيارنا لشركة (Ciena) لتنفيذ مشروع شبكة الكابل البحري الجديدة، باعتبارها مزوداً عالمياً لأحدث تقنيات شبكات الكابلات البحرية وحلول الاتصال، كما تربطها بشركتنا الأم STC علاقات تعاون وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة”.

بدورها قالت فيرجيني هوليبيك، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Ciena: “سيسهم استثمار center3 الكبير في نظام الكابلات 2Africa، في تمكينها من القيام بدور فعال في دفع عجلة الرقمنة عبر ثلاث قارات، والتوسع في أعمالها وتقديم خدمات رقمية تنافسية في العديد من دول العالم، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات الرقمية.”

وأضافت هوليبيك: “من خلال تكنولوجيا GeoMesh Extreme المتطورة من Ciena، ستقدم شركة center3 لعملاءها من مزودي الخدمات السحابية وشركات الاتصالات أدوات فعالة لتمكينها من دعم النمو المتسارع لشبكات الجيل الخامس 5G وبرامج البث المباشر والمحتوى والألعاب الإلكترونية وغيرها من تطبيقات البيانات الضخمة التي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص والشركات حول العالم”.