الاختبار النهائي لـ JAECOO 7  يعرض بثبات الجودة المثالية لسيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية  في الشرق الأوسط

البلاد : متابعات

سيتم ضبط كل سيارة عدة مرات من قبل المهندسين قبل تسويقها، مثل “الطيور المهاجرة”، ستقوم هذه السيارات “بالهجرة” في ظروف جوية وبيئية قاسية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على ظروف قاسية مثل “البرد والحرارة والهضبة” لاختبار السيارات، التي سيتم اختبارها تحت درجات حرارة عالية وعلى الهضبة غالبًا في الصيف. في الآونة الأخيرة، واجهت JAECOO 7 الاختبار النهائي، بدءًا من ووهو، مروراً بتوربان ودونهوانغ وجولمود، وسافرت عدة آلاف من الأميال لإظهار القوة الصارمة لسيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية للطرق الوعرة.

انخفضت درجة الحرارة داخل السيارة بمقدار 44 درجة، وقامت JAECOO 7 بعمل “معجزة برد” خلال 10 دقائق

في فصل الصيف، تجاوزت أعلى درجة حرارة في توربان، الصين، أشد الظروف البيئية حرارة، وصلت الى 51 درجة مئوية. خلال هذه الفترة، وصل فريق اختبار JAECOO إلى هنا وأجرى اختبارات شاملة على JAECOO 7، شملت عناصر الاختبار على عدة جوانب، مثل تلاشي الفرامل تحت درجة حرارة عالية، والبدء الساخن، والغبار تحت درجة حرارة عالية، والمتانة تحت درجة حرارة عالية، وتبريد مكيف هواء.

تتمتع JAECOO 7 بثبات قوي في ظل التعرض لدرجات حرارة عالية تصل إلى حد 75 درجة مئوية، وتظل جميع الوظائف طبيعية. في مواجهة ظروف الطريق المعقدة في توربان، يمكن لـ JAECOO 7 التكيّف والتنقّل بسهولة عبر الرمال الصفراء لصحراء جوبي، والحفاظ على داخلية نظيفة ومرتبة مع أداء جيد في مقاومة الغبار ومنع التسرب.

كان أداء JAECOO 7 جيدًا للغاية في اختبار تكييف الهواء، ووفقاً لبيانات الاختبار الفعلية، استغرق الأمرJAECOO 7 عشر دقائق فقط لخفض درجة الحرارة داخل السيارة بمقدار 44 درجة مئوية. كما تعلمون، تم ذلك عندما بلغت درجة الحرارة المحيطة إلى 51 درجة مئوية في توربان، حيث وصلت درجة الحرارة داخل السيارة تصل إلى 80 درجة مئوية، علاوة على ذلك، سواء كان منفذ تكييف الهواء أو درجة الحرارة داخل السيارة، فإن JAECOO 7 تتمتع أيضاً بمستوى ممتاز في نفس فئة سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة.

في مواجهة التحديات المزدوجة، تعرض JAECOO 7 أسلوبًا استثنائيًا في تفاصيلها

أمام تحديث الاختبار المزدوج “الصحراء + درجة حرارة عالية”، أظهرت JAECOO 7 قوتها في القيادة على الطرق الوعرة، والتي لا يمكن فصلها عن نظام الطرق الوعرة الذكيARDIS ، الذي يمكنه ضبط المركبة ديناميكياً في الوقت الفعلي، وتحقيق أداء عالٍ والتحكم الدقيق، مما يعطي JAECOO 7 القدرة على التغلب على مختلف أنواع الطرق.

وعلى الرغم من أن الأداء المتميز لـ JAECOO 7 كان متوقعاً تحت درجات حرارة عالية، فقد أعطتنا أيضاً المزيد من المفاجآت، فهي لا تقتصر فقط على التعامل مع ظروف القيادة في الطرق الوعرة، بل تجعل القيادة أكثر استقراراً وأماناً من خلال الدعم التكنولوجي: يمكن لشريحة Qualcomm 8155 المدمجة أن توفر تفاعلاً ذكياً أكثر حساسية وسهولة في الاستخدام، مع قدرة تعرف شفافة بزاوية 540 درجة والتي تكون أكثر دقة، وإدراك حالة السيارة الذي هو أكثر سهولة، ومعالجة التفاصيل بشكل ذكي مما يعكس تقنية JAECOO 7 الكلاسيكية الفاخرة للطرق الوعرة التي تجمع بين الأداء الفائق والأسلوب الاستثنائي.

تمتلك الصين أكثر الظروف المناخية والجغرافية تعقيداً في العالم، وذلك بأربعة فصول في اليوم وأحوال جوية مختلفة في مسافة مئة ميل. القائمة العالمية لـ JAECOO 7 قادمة. لا يزال الاختبار البعيد المدى البالغ 10000 ميل لـ JAECOO 7 مستمراً، وستكون المحطة التالية هي هضبة تشينغهاي – التيبت في الصين. هل يمكن لـ JAECOO 7 الاستمرار في الأداء العالي في ظل البيئة القاسية التي تبلغ 5200 متر فوق مستوى سطح البحر؟ نعتقد أن قوة المنتج والجودة الفائقين لـ JAECOO7 ستجلب لنا المزيد من المفاجآت في المعركة القادمة!

حول JAECOO

بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية “Jäger” والكلمة الإنجليزية “Cool”، يجسد هذا الاندماج كلاً من الطرق الوعرة والعمران، بينما ينضح بأسلوب وجودة راقيين، تضفي مهمة استكشاف شجاعة ومثابرة لا تتزعزع.

مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية “نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية”. JAECOO تعمل JAECOO بجد على الابتكار والتفوق، وتقود اتجاه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية الجديدة بفضل أداء الدفع الرباعي الاستثنائي، وميزات السلامة المذهلة، والتقنيات الذكية المتطورة. من خلال تمتعها بوراثة الفخامة التفصيلية، فهي تمزج بين حكمة وحرفية فرق التصميم الرئيسية من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، مما يضع معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.

في المستقبل، ستعمل JAECOO بنشاط على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، والجمع بين القدرات على جميع الطرق مع حلول الطاقة الجديدة، وخلق أداء على الطرق الوعرة أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وصديقة للبيئة للنخبة الحضرية.