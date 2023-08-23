المجدوعي شانجان والحميدي للسيارات يفتتحان آفاقاً جديدة بإطلاق فرع جديد في العاصمة الرياض

الرياض : البلاد

تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لتعزيز تواجد سيارات شانجان وتوفير قطع غيار أصلية عبر ربوع المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح فرعًا جديدًا لعلامة شانجان في العاصمة الرياض لموزعها المعتمد شركة الحميدي للسيارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار إسترتيجية المجدوعي شانجان لتعزيز تواجدها في جميع مناطق المملكة، وتلبية لإحتياجائات عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وبصفتها الوكيل المعتمد لشركة شانجان في المملكة العربية السعودية، تنتشر فروع المجدوعي شانجان و فروع موزعيها المعتمدين في جميع أنحاء البلاد، ممتدة في المدن الرئيسية من خلال مراكزها المتقدمة ومواقعها المميزة التي تقدم خدمات متكاملة، بما في ذلك مبيعات السيارات وتوفير قطع الغيار ومراكز صيانة مجهزة بأحدث المعدات، كما تُولي المجدوعي شانجان اهتمامًا بارزاً لتطوير فريق العمل لديها بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية.

يُمثل فرع الحميدي للسيارات الواقع في مدينة الرياض، الموجود على طريق الملك فهد – القيروان، إضافة قوية وفعالة للمنطقة، إذ يمتد هذا الفرع على مساحة تبلغ 1000 متر مربع، حيث يضم صالة مبيعات مجهزة بشكل متكامل، متنوعة ومحتضنة عدداً كبيراً من سيارات شانجان المختلفة، مما يلبي تفضيلات واحتياجات مختلف العملاء.

ومن الجدير بالذكر ان صالة العرض الجديدة هي الثالثة في منطقة الرياض والثانية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة الحميدي، وقد قامت الشركة خلال العامين الماضيين بإنشاء فرعين آخرين، وهما صالة عرض ومركزاً للصيانة وقطع الغيار، لتقديم الخدمة لعملاء شانجان في منطقة شرق الرياض.

وتعليقاً على الحدث قال يوسف بن علي المجدوعي، رئيس مجموعة المجدوعي القابضة: ” هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز تواجد علامة شانجان في السوق السعودية، نحن نفخر بالتعاون مع شركة الحميدي للسيارات وافتتاح هذا الفرع الجديد الذي سيمكننا من تقديم خدماتنا عالية الجودة لعملائنا في العاصمة الرياض والمناطق المجاورة، نسعى دائمًا لتقديم تجربة شراء وخدمة مميزة تلبي تطلعات عملائنا وتعزز من تواجد شانجان كعلامة تجارية رائدة في المملكة.”

من جانبه قال الحميدي حمود العوني، رئيس شركة الحميدي للسيارات: ” “إننا مسرورون بإطلاق فرعنا الجديد في العاصمة الرياض، وفخورون بأننا نحمل مسؤولية بيع سيارات إحدى أفضل العلامات التجارية في العالم، وهي شانجان، إن هذا الاطلاق يعبّر عن التزامنا الثابت بتقديم خدمات استثنائية وتجربة شراء فريدة لعملائنا، ومن هنا نسعى دومًا لتقديم مستوى عالي من الجودة والاحترافية في خدماتنا، و نتعهد بتقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا وبالمساهمة في تعزيز مكانة شانجان في سوق السيارات”.