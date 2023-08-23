سنابل الحديثة للسيارات تطلق سيارة شيري “أريزو 8” 2024 “الجديدة كلياً السيدان الأفضل في فئتها

‏الرياض : البلاد

طرحت شركة سنابل الحديثة للسيارات -إحدى شركات محمد يوسف ناغي-الوكيل الحصري المعتمد لسيارات “شيري” في المملكة العربية السعودية، أيقونة سيارات السيدان من “شيري” “أريزو 8 2024” الجديدة كلياً في جميع معارضها بالمملكة، والتي تجمع بين جمالية التصميم والتكنولوجيا الحديثة وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة لضمان راحة قصوى في القيادة ومتعة لا مثيل لها، الإعلان عن طرح أزيرو 8 جاء خلال الحفل الكبير والمميز الذي أقيم في فندق فيرمونت الرياض، بحضور المهندس أنيس جمجوم نائب الرئيس لقطاع السيارات بشركة محمد يوسف ناغي، والسيد عبدالله المدهون المدير التنفيذي لشركة سنابل الحديثة للسيارات، والسيد كارستن انجل الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة محمد يوسف ناغي، والسيد شين مدير عام شركة شيري لمنطقة الشرق الأوسط، ومجموعة من مسؤولي شركة شيري وشركة سنابل الحديثة للسيارات، وعدد من كبار الشخصيات وسيدات المجتمع ومؤثري ومشاهير التواصل الاجتماعي والإعلاميين المتخصصين في قطاع السيارات.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد عبدالله المدهون المدير التنفيذي لشركة سنابل الحديثة للسيارات الوكيل الحصري المعتمد لسيارات شيري: نحن سعداء للغاية بطرح “Arrizo 8” السيارة السيدان الأكثر تميزا في فئتها في السوق السعودي والذي يعُد الأكبر على مستوى المنطقة، مضيفا ستمثل شيري أريزو 8 إضافة مهمة لسوق السيارات ونحن على ثقة تامة بنجاحها وتفوقها وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في السوق السعودي.

وأكد الـمدهون: بفضل تركيزها على التفاصيل في التصميم، حققت أريزو 8 نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بالجودة والجمالية الأنيقة للسيارات الفاخرة، وهو ما أهلها لحصد العديد من الجوائز، منذ ظهورها في سوق السيدان حيث حصلت على جائزة “سيارة السيدان المتميزة للعام” في الصين، وجائزة “أفضل 10 هياكل في الصين لعام 2022” و “أبرز سيدان في الصين لعام 2022”، بالإضافة إلى ذلك، استوفت اريزو 8 الوعد الذي قدمته شركة شيري بتحسين فئة السيدان، من خلال تصنيع منتج استراتيجي جديد تم تصميمه بعناية.

وعن استثمارات الشركة القادمة مع علامة شيري أكد السيد عبدالله المدهون: أن النصف الثاني من عام 2023 سيشهد افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة في جازان وتبوك والقصيم، لتضاف لأكثر من 7 صالات للعروض و13 مركزًا للصيانة تم افتتاحها خلال العاميين الماضيين، و7 مراكز صيانة جديدة في جدة، الرياض، جيزان، تبوك، الأحساء، القصيم والجوف لنكون بذلك أقرب لعملائنا ملاك شيري في جميع مناطق المملكة.

هذه الاستثمارات هي خير دليل علي ثقتنا في التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها شيري لعملائها في المملكة والتي مكنت سنابل الحديثة للسيارات أن تتصدر مبيعات سيارات “شيري العالمية” في المنطقة لأشهر عدة محققةً أعلي نسبة نمو في اجمالي المبيعات لتتجاوز حاجز الـ 33ألف سيارة في خلال العامين الماضيين مما أسهم في حصول الشركة على جائزة أفضل وكيل في تحقيق أعلى معدل نمو في مبيعات سيارات شيري في العالم، وجائزة أفضل وكيل في مجال التواصل وخدمة العملاء، وذلك عن عامي 2022– 2023.

من جانبه عبر السيد شين مدير عام شركة شيري الشرق الأوسط عن سعادته بطرح “أريزو 8 ” في أسواق المملكة العربية السعودية وأضاف نحن سعداء بالعمل مع وكيلنا شركة سنابل الحديثة للسيارات والنتائج التي حققتها شيري في السوق السعودي مضيفاً تعتبر “أريزو 8 ” طراز استراتيجي جديد تم تطويره بعناية لتعزيز فئة السيدان، وتتمتع شيري أريزو 8 السيدان متوسطة الحجم من حيث المظهر بقاعدة عجلات طويلة جداً بطول 2790 مم وهيكل فائق الطول بطول 4780 مم، ليغير مفهوم الصورة النمطية للسيدان العائلية التقليدية، ويحقق نقلة نوعية في مجال السيارات من فئة السيدان الأكبر، بفضل استخدام الألوان الجذابة للهيكل، والتصميم الجذاب للمقاعد، والألوان، وتكنولوجيا القيادة الآلية المساندة وغيرها من العناصر التصميمية المرغوبة.

وأضاف قائلاً: أن سيارة شيري أريزو ٨ صُممت لتضع معايير جديدة ولتكون الأفضل في فئتها، وهو ما يتجلى في كل تفاصيلها بداية من التصميم الفريد والتكنولوجيا المتطورة وهيكلها عالي التحمل مدعومة بمحرك من أحدث ما انتجت شيري العالمية، لتعكس بحق تفرد شخصية عملاءنا وتميز اختياراتهم.

تتوفر شيري أريزو 8 في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها شركة سنابل الحديثة للسيارات، بثلاث فئات مختلفة التجهيزات.. يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي: أريزو 8 كومفورت 2024، أريزو 8 لكجيري 2024، أريزو 8 لكجيري لونين 2024، وتُقدم أريزو 8 بضمان المصنع يمتد على المحرك حتى 8 سنوات أو 800 ألف كم (أيهما أقرب)، مع خدمة صيانة مجانية لمدة 80 ألف كم حصريًا ولفترة محدودة). وخدمة المساعدة على الطريق مجانًا. مع العلم أن السعر يبدا 90800 يشمل ضريبة القيمة المضافة مع توفير حلول تمويلية مُقدمة من شركة سنابل الحديثة للسيارات، وهذا يجعلها ضمن الأفضل بفئتها كما أطلقوا عليها (المستحيل لعبتها)، شيري “اريزو8 ” مفهوم جديد ينقل عشاقها إلى عالم استثنائي بتصميم مميز مستوحى من تناغم أمواج البحر.