الاتحاد يتغلب على الشرطة العراقي ويتأهلان معًا لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

محمود العوضي- جدة

فاز فريق الاتحاد على نظيره الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية.

تقدم فريق الاتحاد بهدف سجله لاعبه أحمد بامسعود في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل عبدالمجيد أبو بكر للشرطة العراقي في الدقيقة 80 ثم خطف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 متصدرًاً جدول ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد الشرطة عند 4 نقاط ليرافق الاتحاد لربع نهائي البطولة، فيما ودع الترجي والصفاقسي التونسيان بعد تجمد رصيد الترجي عند نقطتين في المركز الثالث والصفاقسي نقطة وحيدة في المركز الأخير.

بتلك النتيجة، ضرب الاتحاد موعدا ناريا مع الهلال وصيف المجموعة الثانية في ربع نهائي البطولة، فيما سيواجه الشرطة العراقي وصيف” الأولى” السد القطري متصدر” الثانية”.