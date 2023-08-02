في يوم تجاوز الأرض .. مبادرات فعالة تدعم المجتمع لترشيد استخدام المياه وتعزيز الاستدامة

البلاد : متابعات

تحتفل دول العالم في 2 أغسطس من كل عام بـ “يوم تجاوز الأرض”؛ لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأثر الأيكولوجي والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.

ويعتبر عنصر الاستدامة جزءً لا يتجزأ من أجندة “جروهي” الاستراتيجية التي تجسد ذلك بوضوح في شبكة الحلول والتقنيات التي تطلقها بشكل متواصل؛ والتي من شأنها تسهم في توفير المياه وترشيد الطاقة؛ مما يعكس حرصها على دعم المجتمع.

ويأتي من بين أبرز مبادراتها التي تدعم “يوم تجاوز الأرض”:

إطلاق مجموعة من منتجات الصنابير والخلاطات الموفرة للطاقة وفقا لأحدث المعايير البيئية والعالمية. حيث تُساهم صنابير الأحواض المزودة بتكنولوجيا GROHE SilkMove ES في الحفاظ على الطاقة بصورة كبيرة.

إطلاق صنابير مزودة بتقنية EcoJoy مجهزة بمصفاة تحد من التدفق لتُسهم في تقليل استهلاك المياه من عشرة لترات في الدقيقة إلى ما يزيد قليلا عن خمس لترات في الدقيقة مع الحصول على تدفق مثالي للمياه.

وتستطيع تكنولوجيا EcoJoy توفير المياه – وبالتالي الطاقة – في منطقة الاستحمام. فيتم تقليل تدفق المياه باستخدام محدد التدفق. ومع ذلك، بفضل الفوهات الصغيرة، لا يؤثر ذلك على تدفق المياه – بل يبقى قويًا كالمعتاد. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل استهلاك المياه عند استخدام دش اليد 100 لتر في الدقيقة.

ويُساعد الترموستات على توفير استهلاك المياه والطاقة، حيث يُحافظ على ثبات درجة الحرارة المختارة للمياه طوال مدة الاستحمام، وبالتالي لا توجد حاجة لقضاء الوقت في إعادة ضبطها. وتتضمن العديد من المنتجات مثل Grohtherm 1000، والذي يساهم بشكل غير ملحوظ في توفير 50% من استهلاك المياه.

وتتمثل أحدث ابتكاراتها في منتج Everstream نظام الدش الذي يتمتع بتقنية إعادة تدوير المياه حيث يحصل المستخدمون من خلاله على تجربة استحمام تلبي توقعاتهم مع استخدام أقل قدر ممكن من المياه العذبة والطاقة. كما يُسهم هذا في توفير في التكاليف يصل إلى 65% سنويًا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70%، اعتمادًا على عادات الاستحمام الفردية. وسيتم إطلاق دش إعادة تدوير المياه في عام 2024.

والجدير بالذكر أن “يوم تجاوز الأرض” يسلط الضوء على الحاجة العاجلة إلى إعادة التفكير في عاداتنا وأساليبنا المعيشية والاستهلاكية، والاعتماد على استخدام المنتجات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة بما يُسهم في الحفاظ على مواردنا بدون صعوبة أو تكلفة عالية.