لكزس تطلق رسمياً سيارتها الكهربائية الجديدة “RZ 450e”

جدة – البلاد

أطلقت لكزس سيارتها الجديدة كلياً RZ 450e” الكهربائية بالكامل بتصميم عصري متكامل يتماشى مع فخامة علامة لكزس، و يضع معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، اذ تهدف لكزس من خلال إطلاق هذا الطراز على تحقيق مجتمع عالمي مستدام، وخالي من الكربون 100% بحلول عام 2035.

هذا و ابتكرت لكزس نموذجًا يبدو مختلفًا عن السيارات التقليدية باستخدام حرية التصميم التي توفرها السيارات الكهربائية بالكامل في طراز “RZ 450e” الجديد، يوصف هذا التصميم بأنه “الجزء الجديد” من تصميم لكزس، ويظهر هذا التصميم بمظهر فريد ينشأ من الآداء الديناميكي للسيارة، مع الإحتفاظ بلمسات لكزس المميزة و التي تظهر في تموجات شبكة السيارة الأمامي، فتأتي لتتميز بمقصورة داخلية فاخرة وراقية جداً لتتماشى مع تصميم الهيكل الخارجي الأكثر فخامة.

حيث تم إجراء التصميم الأمامي للسيارة بطريقة تؤكد على الفور أن “RX” سيارة كهربائية بالكامل، مع عدم وجود محرك احتراق داخلي، و تم وضع غطاء المحرك على مستوى منخفض دون الحاجة إلى فتحة تهوية، إذ أن فتحة التهوية موجودة في المصد الأمامي في الأسفل، كما تم دمج المصابيح الأمامية المصممة حديثًا مع شبك السيارة، تنضم إليهم مساحات مستشعرة للمطر ومرايا ذات تعتيم تلقائي وسقف زجاجي بانورامي قياسي.

تم تصميم الشكل الخارجي لـ “RZ 450e” بشكل حاد في مقدمة السيارة ليؤكد على قوتها، إذ يتميز التصميم الخارجي للسيارة بخطوط حادة وجسم مغزلي مغلق مشابه لشكل شبك المغزل الخاص بالعلامة التجارية، بالإضافة إلى سقف عائم وجناح خلفي ومصابيح أمامية عدوانية، و يلفت المظهر الجانبي للسيارة الانتباه بخطوطه الإنسيابية، أما عن الباب الخلفي للسيارة فيتم التحكم به كهربائياً بدون استخدام اليدين، مع وجود شريط إضاءة “ليد” كامل العرض مع حروف “LEXUS”، كما تأتي “RZ 450e” بعجلات معدنية من الألمنيوم تتراوح مقاساتها بين 18 و 20 بوصة، أما عن الطلاء فبالإمكان الإختيار بين طلاء خارجي ثنائي اللون، مع 5 ألوان .

داخلياً تتخذ مقصورة “RZ 450e” أسلوبًا أكثر بساطة في تصميمها، مع المحافظة على التقنيات ذات الجودة العالية والتي تتميز بها طرازات لكزس، ويتم تشغيل معظم أدوات التحكم من خلال شاشة عرض معلوماتية كبيرة تعمل باللمس مقاس 14.0 بوصة، تتميز بإمكانية تفاعل السائق معها وإعطاء الأوامر من خلال استخدام الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى خاصيتي “Apple Carplay” و “Android Auto”، أما عن عجلة القيادة فتأتي بأزرار يمكن إستخدامها للتحكم في المعلومات المعروضة على شاشة العرض العلوية، ويزيد السقف البانورامي القابل للتعتيم من الشعور بالضوء بالداخل، مع منع تبديد الحرارة، وزيادة كفاءة الطاقة، وبالتالي، فإنه يمنع ارتفاع درجة حرارة الجزء الداخلي من السيارة في الأيام المشمسة ويضمن عدم خروج الحرارة في الطقس الباردة، بالإضافة إلى ذلك بلمسة واحدة، يمكن أن يصبح السقف معتمًا من مظهر شفاف، مما يمنع أشعة الشمس المباشرة من الدخول للداخل، فيما نجد أن مساحة الصف الثاني رحبة بشكل كافي.

و لم تتنازل لكزس عن تجربة قيادة مثيرة وبديهية في طرازها الكهربائي بالكامل أيضًا فركز تطوير “RZ 450e” على المكونات الثلاثة الرئيسية لـ Lexus Driving Signature: الراحة والتحكم والتعامل، بالإضافة إلى كل ذلك تم استخدام مزايا الاستجابة السريعة والحساسية العالية التي توفرها السيارات الكهربائية على أكمل وجه، فمن حيث المحرك، يأتي محرك “RZ 450e” مع نظام دفع ربعاي بقوة تبلغ 308 تبلغ 308 حصان، وبتسارع يصل إلى 60 ميل في الساعة بمعدل 5 ثواني، فيما يبلغ الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريعة بسرعة 75 ميل في الساعة، مع ناقل حركة كهربائي “Direct4”، وبالحديث عن التقنيات، فيبرز نظام التوجيه الإلكتروني، المسمى One Motion Grip ، كواحد من أكثر التقنيات الجديدة روعة في لكزس RZ. One Motion Grip ، بتصميم مقود بنظام ربط إلكتروني موجود في لكزس لأول مرة في العالم، حيث يتم الحصول على استجابات أكثر حساسية وسرعة مع عدم وجود رابط ميكانيكي وعدم وجود عمود توجيه، في حين أن اهتزازات التوجيه أقل على الطرق الوعرة، فإن الإحساس بالتوجيه يمنح مزيدًا من الثقة على الطرق المتعة.

كما تم تجهيز “RZ 450e” ببطارية ليثيوم أيون 71.4 خلية بقوة 96 كيلو وات، والتي توفر 225 ميل لكل شحنة وركزت لكزس على المتانة كنقطة رئيسة عندما طورت بطاريتها، بفضل خبرة Lexus الواسعة في تقنيات إدارة البطاريات، و من المتوقع أن تحتفظ RZ بأكثر من 10% من سعتها حتى بعد 90 سنة من الاستخدام، إذ تستخدم حزمة بطارية 65.6 كيلو واط في الساعة، كما تأتي بشاحن 6.6 كيلو واط، وتقتصر إمكانية الشحن السريع على اتصال 150 كيلو واط، و يأتي طراز “RZ 450e” مزودًا بكابل شحن لمنفذ 120 فولت، علماً أن جميع الموديلات مجهزة بمقبس CCS1 (نظام الشحن المشترك (CCS)) للشحن المنزلي والشحن العام، وفي ظل الظروف المثالية يمكن لشاحن “RZ 450e” الشحن من 0-100٪ في حوالي 9.5 ساعات باستخدام شاحن المستوى 2 ومن 0-80٪ في حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن DC سريع 4.

تم تجهيز طراز لكزس “RZ 450e” الكهربائي بالكامل مع الجيل الثالث المحدث من نظام لكزس للسلامة مع ميزات إضافية، من خلال الإستفادة من أنظمة السلامة النشطة المتقدمة وأنظمة مساعدة عدم مغادرة المسار أثناء القيادة، الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، نظام التنبيه عند وجود احتمال حدوث إصطدام، إنذار السرقة، ميزة تشغيل السيارة بدون مفتاح، إضافة إلى ميزة وقوف السيارة الآلي وهي ميزة إختيارية، و تم الكشف عن الطراز الجديد مؤخراً في حدث عالمي، علماً أن “RZ 450e” تتوفر بثلاث فئات حالياً، وبكميات محدودة .