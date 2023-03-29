شانجان تطلق عروضها الفريدة بمناسبة شهر الخير لعام 2023

الرياض – البلاد

أطلقت شركة المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عروضها الفريدة في شهر الخير تحت شعار “وياك نقطع المسافات” وذلك على الدفع النقدي على موديلات شانجان، كما وفرت الشركة لعملائها في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من العروض التمويلية الفريدة التي تناسب الجميع، وذلك بالتعاون مع شركة راية للتمويل.

هذا ووجهت المجدوعي شانجان الدعوة إلى عملائها لزيارة معارضها والإستفادة من هذه العروض المميزة و التي ستكون متاحة على طرازات شانجانEado plus, Cs95, Cs85 , Cs75 plus” ” على الدفع النقدي، وتشمل 5 سنوات صيانة، و5 سنوات ضمان أو 150000 “أيهما أسبق”، إضافة الى 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، وعلى العروض التمويلية بالتعاون مع شركة راية للتمويل إعفاء أول 5 أقساط، إضافة إلى سنتين صيانة أو 55000 “أيهما أسبق”، كذلك أيضاً 5 سنوات ضمان، 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

هذا و حرصت شركة المجدوعي على أن تقدم هذه العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات والتي تأتي تلبية للطلب الكبير والمتزايد من عملائها على سيارات شانجان لما تتمتع به من مواصفات مميزة وقوة في الآداء، بالإضافة إلى تصميمها الحديث والرائع.

وبينت الشركة أن الزيادة المستمرة في الطلب على سيارات شانجان بمعدلات كبيرة، شكلت حافزاً لها لتقديم المزيد من الخدمات التي تناسب احتياجات عملائها في المملكة العربية السعودية، ولتساعدهم على تملك سيارات شانجان المميزة والإستفادة من هذه العروض الحصرية.

الجدير بالذكر أن المجدوعي شانجان قد نالت ثلاثة جوائز ريادية على مستوى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مؤخراً، وتأتي هذه الخطوة نتيجة السعي الحثيث والالتزام الدائم الذي تبذله المجدوعي شانجان اتجاه عملائها مما مكنها من أن تحصد هذه الجوائز للمرة الثانية على التوالي حيث حصلت على الجائزة الأولى في مجال الريادة للمبيعات نتيجة الجهود الاستثنائية التي بذلتها في ابتكار الحلول، كما نالت الجائزة الثانية في مجال الريادة في خدمات ما بعد البيع لدورها في صناعة نموذج لخدمة العملاء على أكمل وجه، وقد توجت جهودها بالجائزة الثالثة في مجال الريادة لتسويق المنتج نتيجة حملاتها و استراتيجياتها التسويقية المبتكرة.