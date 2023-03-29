“فنون العلا” تطلق النسخة الثانية لجائزة العلا للتصميم

العلا : البلاد

أعلنت “فنون العلا” إطلاق النسخة الثانية من “جائزة العلا للتصميم”، والتي تُمنح للتصاميم المستوحاة من البيئة الطبيعية الثقافية الفنية للعلا في فئات المجوهرات والملابس والاكسسوارات المنزلية والمنتجات الجلدية وغيرها.

وأعلنت “فنون العلا” فتح باب التقديم للجائزة لغاية ١٢ ابريل القادم، من خلال منصة الجائزة على الموقع الإلكتروني www.aluladesignaward.com.

وسيتم تقييم الطلبات المقدمة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التصميم لتحديد ضمن القائمة المختصرة ثم جولة النماذج الأولية، حيث سيتم دعم الأعمال الفائزة في مرحلة الإنتاج والإعلان عنها في العلا وداخل المملكة وخارجها.

وقالت نورا الدبل، المدير التنفيذي لفنون العلا بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن العلا تمثل مصدر إلهام مثالي لكل المبدعين والمبدعات، مشيرة أن “جائزة العلا للتصميم” هي التقاء إبداعي بين التراث والثقافة والتاريخ، والتي ستوفر للمواهب المحلية والدولية الفرصة للتفاعل مع العلا وترجمة جمالها من خلال إبداعات متفردة.

وبالشراكة مع أسبوع باريس للتصميم؛ ستتاح الفرصة للمصممين المختارين من ضمن القائمة القصيرة لعرض نماذجهم إبداعاتهم في المعرض المقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل.

وكانت قد استقبلت النسخة الأولى من جائزة العلا للتصميم أكثر من 700 متقدم وقد وصل 262 مرشحًا للقائمة القصيرة وتم الإعلان عن 18 من المرشحين النهائيين تم تتويج ستة من الفائزين.