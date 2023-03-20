بوهلر تدعم أهداف الأمن الغذائي الوطني في السعودية

البلاد : متابعات

تدعم مجموعة بوهلر هدف المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التحديات الدولية التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي. ويعلق المدير الإقليمي المهندس محمد جبابرة قائلًا: “نقدم حلولاً فريدة ومبتكرة، تتماشى مع أعلى المعايير الفنية ومفاهيم التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030م”. وتغطي المشاريع التي تم تطويرها حتى الآن المنتجات الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والحبوب الأخرى، وتمتد إلى صناعة الأعلاف.

وتتمتع بوهلر بتراث طويل في المملكة العربية السعودية وهي في وضع جيد يسمح لها بالمساعدة في حملة الأمن الغذائي الوطنية التي أطلقتها الحكومة. تأسست في عام 1978 في جدة، بالشراكة مع شركة محلية لاكتساب نظرة ثاقبة في قطاع الحبوب والمطاحن والصوامع.

وبالكاد بعد عقد من الزمان، انتقلت بوهلر إلى العاصمة الرياض وتأهلت للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في عام 2001م. وسرعان ما أصبحت معترف بها كشريك أساسي في مشاريع الأمن الغذائي في المملكة.

ومن منظور عالمي، تمتلك بوهلر أكثر من 145 فرعًا ومكتبًا في جميع أنحاء العالم. بوهلر هي شركة عائلية تأسست منذ 160 عامًا، ولا يزال الجيل الرابع من المؤسسين في مجلس الإدارة. ويؤكد المهندس جبابرة بأن “تراثنا وشغفنا هو خدمة المجتمع والصناعة وتوفير منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية”.

وتتراوح معدات بوهلر عالية الكفاءة من آلات البثق إلى الخلاطات والمطحنة والمبردات والمخططات والناقلات والأحزمة والمطارق. وقد تعاونت بوهلر مع بعض أكبر شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والمراعي لسلسلة القيمة الخاصة بها من الحبوب إلى إنتاج اللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية.

ويضيف المهندس جبابرة: “لسنوات عديدة، كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSA) (المؤسسة العامة للحبوب سابقًا) عميلنا الرئيسي والأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث محطات الحبوب والمطاحن الحديثة التي تعمل بأعلى معايير الإنتاج والتقنيات الحديثة وأفضل جودة”. وشهدت هذه العلاقة أن بوهلر مسؤولة عن أكثر من 60٪ من مشاريع الهيئة.

من المراحل الأولى لأي مشروع، تجمع بوهلر فريقًا من ذوي الخبرة لتحديد متطلبات المشروع ومواصفاته. وهي تقوم بتصميم وتسليم آلات عالية الجودة وتركيب وتشغيل جميع المعدات. كما توفر مديرًا للإشراف على أي متطلبات ما بعد البيع وصيانة على مدار الساعة.

كما تساهم بوهلر في تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم في المملكة وتطوير قدرات المواطنين المحليين. ويقول المهندس جبابرة: “لدينا مسؤولية اجتماعية لرفع وتمكين المجتمع السعودي”. وقد وضعت بوهلر برنامجًا تقنيًا مدته ثلاث سنوات لتزويد الشباب بالمؤهلات والتدريب اللازمين لدخول سوق العمل.