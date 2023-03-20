إرفاد آيات تحتفي بتدشين منجزاتها ومشاريعها السنوية تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون

البلاد : متابعات

اختتمت مساء أمس مؤسسة إرفاد آيات الوقفية لتحفيظ القرآن الكريم في قاعة نياره بمدينة الرياض حفلها الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون واستعرضت فيه أبرز منجزاتها ومشاريعها السنويه بتشريف صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت محمد بن سعود آل سعود رئيس مجلس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض وبحضور عدد من أصحاب السعادة والسمو الأمراء.

واستعرض الحفل منجزات إرفاد آيات الوقفية والتي تنوعت بين تمكين وتعليم الحافظات لكتاب الله في سجون الملز ودور الأبتام وتدريبهم بالتعاون مع المديرية العامة للسجون ووزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ويقدم الدورات عدد من المدربات المتخصصات في المجالات المعرفية والتقنية لتشكل لهم حافزا ودافعا للانخراط في الاعمال المفيدة التي تعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهن

وألقت أ. أسماء بنت عبد الله العيسى الرئيسة العامة لوقف إرفاد آيات كلمة المؤسسة وسلطت الضوء على الشراكات مع وزارة الداخلية وبرامج تمكين اليتيمات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأثرها الإيجابي على تحسين جودة الحياة للسجينات واليتيمات وأشادت العيسى بالتعاون اللامحدود الذي قدمته وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام والمديرية العامة للسجون لتذليل العقبات أمام هذه البرامج.

وألقى المحاضر في كلية الملك فهد الأمنية في منطقة الرياض اللواء الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل نيابة عن الحضور كلمة الحفل مثمنا الدعم السخي الذي يقدم من قيادة هذه البلاد وولاة أمرها ومواطنيها للنهوض بالعمل الخيري.

وفي ختام الحفل كرمت مؤسسة ارفاد آيات الوقفية كبار الداعمين ومن أبرزهم الشيخ سلمان بن عثمان الماجد والشيخ محمد بن فهد الوعلان وجمعية الشيخ عبد الرحمن آل فريان وجمعية شفيعنا لذوي الإعاقة وعدد من المدربات ومقدمي الخدمات للمؤسسة ومستفيديها

تأتي هذه الجهود استكمالا للشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الخاص والحكومي لتمكين القطاع الغير ربحي والوقفي من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والنهضة الاقتصادية لمستقبل أكثر ازدهارا يجد فيه كل فئات المجتمع احتياجاتهم .