المجدوعي شانجان تعقد إجتماعها السنوي مع موزعيها المعتمدين تحت شعار “نجم الشمال”

المنامة – البلاد

أي رحلة تحتاج لخارطة و مصباح لتضيء معالم الطريق المراد، فننظر للسماء كما فعل أسلافنا حين استدلوا على ماهو أبدي و ثابت من خلال النجوم، و من هنا بدأت رؤيتة المجدوعي شانجان، كما هو نجم الشمال، رحلة ممتلئة بطاقة تحرك أهدافهم و استراتيجياتهم، لتحقيق انجازاتهم .

عقدت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، اجتماعها السنوي الأول في مملكة البحرين على مدى يومين متكاملين تحت شعار “ نجم الشمال “، وذلك بحضور الموزعين المعتمدين شركاء النجاح بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة سبل تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة وعرض خططها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة بعد التطور الكبير الذي حصلت عليه علامة شانجان بالمملكة العربية السعودية بمشاركة من موزعينها المعتمدين شركاء النجاح.

وحضر الإجتماع السنوي الذي يعقد للمرة الأولى، رئيس مجموعة المجدوعي القابضة الأستاذ يوسف بن علي المجدوعي رئيس مجموعة المجدوعي القابضة، الأستاذ أحمد سعود عباسي الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي، والسيد ياسر فاروق مدير عام المجدوعي شانجان في المملكة العربية السعودية، ورؤساء الأقسام في الشركة، إضافة إلى عدد كبير من الموزعين المعتمدين شركاء النجاح الذين حضروا من كافة مناطق المملكة للمشاركة بهذا اللقاء السنوي الكبير.

يوسف بن علي المجدوعي رئيس مجموعة المجدوعي القابضة، تحدث عن أهمية هذا اللقاء، كذلك أهمية الالتقاء بشركاء النجاح لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب عن سعادته واعتزازه بهذه الشراكة، وأيضاً عن النتائج الايجابية الكبيرة التي تحققت منذ اليوم الأول لإنطلاق علامة شانجان بالمملكة قبل نحو 7 سنوات، معتبراً أن وجود هذه الشبكة الكبيرة من الموزعين المعتمدين شركاء النجاح من شرق المملكة إلى غربها مروراً بكافة المناطق والمحافظات، كان له الأثر الإيجابي الكبير لتطور وانتشار علامة شانجان، وصرح المجدوعي قائلاً: “أصبحنا بفضل الله العلامة التجارية الأولى في المملكة لأربع سنوات متتالية، وفي المرتبة الرابعة على قطاع السيارات، و تمكننا من الاستحواذ على 5.5% من الحصة السوقية في قطاع السيارات بانقضاء عام 2022، كذلك معدل نمو 22% واليوم أصبح لدينا 100,000 سيارة تجوب شوارع مملكتنا الحبيبة بثقة مستهلكينا ولله الحمد، بالإضافة إلى أكثر من 39 مركزاً للمبيعات والصيانة وقطع الغيار في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية “.

رؤساء الأقسام والمدراء التنفيذيين في شركة المجدوعي شانجان قاموا بإستعراض كافة الخطط المستقبلية التي تعمل عليها المجدوعي شانجان بهدف تطوير العلاقة مع شبكة الموزعين المعتمدين شركاء النجاح من جهة، وتطوير أعمال الشركة لمصلحة عملاءها وتلائم ارتفاع الطلب على طرازات شانجان من جهة أخرى، كما تباحث الجميع على أفضل الطرق لتطوير العلاقات المشتركة من ابتكارات واقتراحات تم تداولها ومناقشتها باحترافية عالية، ومنها إعادة تأهيل رأي العميل ليصبح راضي تماماُ عن الخدمات المقدمة له، رفع مستوى خدمات ما بعد البيع، والإستمراية في ذلك، تحويل مراكز التدريب إلى مراكز تدريب عالمية، إضافة إلى بناء علاقات جيدة مع جميع العملاء، كذلك استمعت إدارة الشركة الى آراء واقتراحات الجميع والتي من الممكن أن تشكل نقطة تحول مستقبلية من جهة ولتعزيز الثقة المتبادلة بين شركة المجدوعي ووكلاءها من جهة أخرى.

وبعد يومين كاملين في التباحث والسعي لتطوير الشبكة والانتشار لإيجاد الحلول التي من شأنها تطوير وتعزيز شبكة شانجان في المملكة، أعلنت شركة المجدوعي شانجان عن خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة بعنوان”نجم الشمال” والتي تهدف إلى التوسع الأفقي لشبكة شانجان في المملكة، لتكون أقرب ما يمكن لعملائها وبحدود مسافة لا تتجاوز 80 كم من تواجدهم، كذلك العمل على تطوير مراكز الخدمة لمواكبة حجم الطلب على طرازاتها، بالإضافة الى تعزيز العلاقة مع شبكة موزعيها المعتمدين شركاء النجاح لضمان النجاح المستمر.