صحة و عافية وجبات فطور صحية تكسر روتينك وتساعد على حرق دهون البطن !

يبحث العديد من الاشخاص عن وجبات فطور صحية تساعدهم في التخلص من الدهون وبالأخص دهون البطنتخسيس، اليك هذه الوجبات البسيطة التي قد تساعد على إنقاص الوزن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة الخفيفية. أظهرت نتائج دراسة، منشورة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن إقران البيض بأطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات والحبوب الكاملة، يزيد من الشعور بالشبع فضلًا عن تقليل فرص تناول الأطعمة في الوجبات التالية. كما يسهم تناول الفواكه في التخلص من الدهون الحشوية لدى لرجال والنساء، وفقًا لدراسة منشورة على مجلة التغذية، يشير هذا إلى أن تناول وجبة سلطة الفواكه قد يساعد على فقدان دهون البطن، نظرًا لأن الفواكه تحتوي على الألياف الغذائية التي تزيد من فرص الشعور بالشبع؛ إضافًة إلى مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة المتسببة في الأمراض بما في ذلك السمنة، يمكن مزج الفواكه التالية للحصول على سلطة فواكه مفيدة مثل الكيوي ، الفراولة، الموز، البرتقال، الجريب فروت. كذلك يحتوي الزبادي اليوناني على كمية مرتفعة من البروتين تصل إلى 4.12 جرامًا في كل 100 جرام من الزبادي، فضلًا عن الكالسيوم الذي يبلغ 118 ملليجرام، تساعد هذه العناصر في جعل الزبادي اليوناني وجبة إفطار صحية إذا أضيف إليه فواكه، ما يقلل من خطر الشعور بالجوع المستمر فضلًا عن زيادة حرق دهون البطن. و يعتبر الشوفان مصدر رائع للألياف الغذائية؛ التي تكافح الشعور بالجوع، يمكن إضافة المكسرات ما يزيد من فرص حصول الجسم على البروتين؛ الذي يساعد أيضًا في بناء العضلات والتخلص من الدهون حول منطقة البطن، مع التوت الأزرق هو أحد الفواكه الغنية بفيتامين سي وتعطي تحلية طبيعية للطبق فضلًا عن إضافة بذور الكتان؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 ويمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، بالتالي منع تجمع الدهون في منطقة البطن والخصر وتكوين الكرش.