(ساب) يحصل على جائزة برنامج التميز في المشتريات

الرياض – البلاد

حصل البنك السعودي البريطاني (ساب) على جائزة “برنامج التميز في المشتريات” من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) بعد نجاحه في إتمام المعايير الشاملة لتطوير أنشطة المشتريات والتوريد لديه، وتحقيق التميز في إدارة الاجراءات على المستوى القياسي الذي تمنحه كبرى الهيئات المهنية في العالم.

وتعتبر جائزة برنامج التميز في المشتريات من الجوائز العالمية المرموقة ، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أعلى مستويات التميز في أنشطة المشتريات وسلاسل التوريد، بناء على تقييم مستقل وشامل مصمم خصيصاً لوظائف المشتريات في المنظمة. ويقود البرنامج التحسينات المنتظمة والقيمة عبر سلاسل التوريد. ويسلط الضوء على دور المشتريات كجزء اساسي من استراتيجية المنظمة.

وقد أشاد مقيّمو برنامج التميز في المشتريات، بإداء البنك السعودي البريطاني لإظهاره ضوابط اجراءات قوية على عمليات الشراء، مع الالتزام التام بمبادئ التوعية والوضوح لكافة الاجراءات والأهداف. وتأكيد حرص القيادة العليا في البنك على تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة الفعالة، بما في ذلك تطوير مهارات وقدرات القوى البشرية، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وعلقت الاستاذة غادة الجربوع ، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك ساب قائلة: ” يعد الحصول على هذه الجائزة بداية ممتازة لعام 2023، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام البنك نحو الارتقاء بأداء كافة القطاعات لديه باستمرار من أجل الوصول لأهدافه الاستراتيجية، والإسهام بفاعلية أكبر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع المالي”.

وأضافت : ” بالتأكيد أننا فخورون بهذا الإنجاز الذي يُظهر التميز في المشتريات لدى ساب ويبرز دور المشتريات كوظيفة إستراتيجية في تقديم أفضل الممارسات العملية، وتحسين التكلفة، وخلق القيمة المضافة للبنك. ونتطلع إلى العمل من أجل مواصلة التقدم والتطور وتحقيق الإنجازات المتقدمة”.