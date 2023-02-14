بالتعاون مع يونيسف .. شراكة سعودية توفر الإنترنت والتدريبات الرقمية لتمكين النشء والشباب

البلاد : متابعات

عقدت اتفاقية شراكة جديدة لدعم وتمكين النشء والشباب، وسد الفجوة الرقمية وتزويد الفتيات والفتيان بمجموعة واسعة من فرص تنمية المهارات من خلال التعلم الرقمي، وذلك بين ماجنوم العقارية”، التابعة لـ “روابي القابضة” السعودية وبين يونيسف مصر.

ووقع هذه الاتفاقية التي شهدتها مدينة چنيف السويسرية، كلًا من الرئيس التنفيذي لـ “ماجنوم”، ماجد مرعي، و بين ممثّل منظمة “يونيسف” جيريمي هوبكنز؛ وذلك للاستثمار في مسار التعاون بين الطرفين مع التزام الأولى بالاستثمار في المبادرات الإيجابية القادرة على الارتقاء بمستوى حياة النشء والشباب، بما يخدم تحقيق رؤية مصر 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير فرص الوصول للإنترنت في المجتمعات التي لديها خدمات اتصال محدودة، لتسهيل وصول مواد التعلّم الرقمي التي تتيحها يونيسف للنشء والشباب، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الرقمي للشباب، وخصوصاً الفتيات منهم، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في المجال الذي يختارونه.

وبهذه المناسبة، قال ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لـ “ماجنوم العقارية”: “هذه الشراكة ستسرّع في جهودنا لتمكين الشباب، وخاصةً الفتيات، من خلال التعليم والتدريب الهادف لتنمية المهارات. حيث تلعب المهارات الرقمية دوراً جوهرياً في بيئة العمل اليوم، بالإضافة إلى أن تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لبناء مسيرتهم المهنية وتطويرها سيؤتي ثماره الاجتماعية والاقتصادية ويدفع عجلة النمو العام في بلادنا العربية”.

وأضاف مرعي: “نحن نلتزم بتمكين الفتيات لسد الفجوة بين الجنسين في ميدان العمل في مصر. وأنا شخصياً أتطلّع لتكريس هذا التعاون مع يونيسف للارتقاء بحياة جميع الشباب وإحداث تأثير إيجابي هادف على الجيل القادم في مجتمعنا”.

وفي سياق متصل، قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر: “يسعدنا هذا التعاون لتوفير الوصول إلى الإنترنت والتدريب الرقمي للفتيات والفتيان في مصر وتعزيز مهاراتهم، وهذه عوامل مهمة جداً لتوفير فرص أفضل لأولئك الأطفال لنضمن منحهم الفرص العادلة وضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب في العصر الرقمي”.

وأضاف هوبكنز: “لا شك أن الاعتماد على تقنية إتاحة وسائل للاتصال بالانترنت على مستوى المجتمعات للتعلم والتدريب يمثل وسيلة عالية الكفاءة لفتح الآفاق أمام الوصول إلى المعلومات ومنح الشباب قدرة أكبر على صنع مستقبلهم وإنشاء مجتمع أكثر ازدهاراً.”