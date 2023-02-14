وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لدعم المنصات البترولية في المملكة

البلاد : متابعات

شهد منتدى ومعرض اكتفاء 2023، الذي أُقيم بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات، توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة الاستثمار السعودية وبين “الإنشاءات البترولية الوطنية”؛ وذلك دعمًا لتعزيز الاستثمارات في مجال بناء المنصات البترولية في المملكة العربية السعودية.

ووقّع الاتفاقية كلًا من المهندس هشام عودة، الرئيس التنفيذي للعمليات في “الإنشاءات البترولية الوطنية”، ووكيل الوزارة فهد النعيم بحضور ممثلين من مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، و”الإنشاءات البترولية الوطنية” ووزارة الاستثمار السعودية.

ووتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون، أبرزها تطوير أعمال “الإنشاءات البترولية الوطنية” بالمملكة وتوسعها، والعمل على تطوير البيئة المحفزة المناسبة للدخول في مجال بناء المنصات البترولية، وتفعيل دور الخدمة الشاملة للوزارة لحل التحديات مثل توفير المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية التي تخدم المستثمر، والبيانات المتاحة المتوفرة لدى كل جهة لتقديمها في حال الطلب، وفقًا لأنظمة والتعليمات السارية. إضافة إلى التعاون في المعارض والمحافل الدولية مستقبلًا؛ لتسويق وتعزيز الاستثمار في مجال بناء المنصات البترولية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: “من خلال تعاوننا مع وزارة الاستثمار، نسعى إلى تسريع مرحلة النمو الاستراتيجية التوسعية المقبلة للمجموعة داخل المملكة وتعزيز قدراتنا التنافسية وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق به بين شركات الهندسة والتوريد والإنشاء.”

وبدوره، علق المهندس هشام عودة، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، قائلًا: “نحن على ثقة أن هذا التعاون الوثيق سيسهم في دفع عجلة ونمو قطاع الهندسة والتوريد والإنشاء داخل البلاد وتعزيز الخطط التوسعية لقطاع الطاقة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.”