أكلات تُسهل عليك الرجيم.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

إذا كنت جادًا في إنقاص الوزن وتعمل على مقاومة إغراءات الطعام اللذيذ وتبحث عن الشبع فخبراء التغذية ينصحوك بعدد من الأكلات منخفضة السعرات الحرارية ومرتفعة القيمة الغذائية في الوقت نفسه، منها:

التوت:

يحتوي التوت على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية – إلى جانب 8 جرامات من الألياف، هذا حوالي ثلث ما يجب أن تحصل عليه في يوم كامل

السبانخ:

جميع أنواع الخضار رائعة لشبعك دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، والسبانخ من الأكلات عديم النكهة فعليًا ويعد إضافة مثالية للسلطات والباستا والعصائر .

الكرفس:

الكرفس هو أحد الأكلات ذات السعرات الحرارية الأقل في الطبيعة – ويجب أن تستمتع به كاملاً.

تقول خبيرة تغذية في نيو جيرسي إيرين بلينسكي: “لا تحصل على شيء فريد من خلال عصر الكرفس ، لكنك تفقد الألياف” . والألياف هي المفتاح لإبطاء عملية الهضم ومساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.