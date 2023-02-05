“مجالات التوظيف”.. يتناولها أسبوع المهنة الثاني بجامعة الملك فيصل

البلاد- واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء تنظم جامعة الملك فيصل فعاليات أسبوع المهنة الثاني بعنوان “نحو مستقبل مهني واعد”, وذلك خلال المدة 21 – 25 رجب الجاري في بهو عمادة شؤون الطلاب.

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية سمو محافظ الأحساء للفعالية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، كما تتيح فرصًا للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم.

وحث الطلبة والخريجين على الاستفادة مما يقدم في هذه الفعالية من أنشطة وبرامج ولقاءات، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تمكين خريجيها بالمعرفة، والمهارة، والمهنية، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن فعاليات أسبوع المهنة تتضمن معرضًا متنوعًا للشركات والمؤسسات، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية، ويهدف المعرض إلى تعريف الخريجين المتوقع تخرجهم وأفراد المجتمع بالمؤهلات والمهارات المطلوبة والوظائف المتاحة لدى قطاعات التوظيف المختلفة.