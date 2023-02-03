بـ  14 مقاتلة و4 سفن .. تايوان ترصد توغلًا صينيًا

البلاد – وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن 4 سفن و14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني، اقتربت باتجاه مضيق تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان الوزارة، “تم رصد 14 مقاتلة تابعة للجيش الصيني ، إضافة إلى 4 سفن بحلول الساعة 6 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)”.

وأضاف البيان أن “5 مقاتلات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، ودخلت جنوب غربي الجزيرة”.

وأوضح أن المقاتلات من طراز “Su-30 وJ-16 وJ-11”.

ووفقا للبيان، أكدت الدفاع التايوانية أنها تراقب الوضع، لافتة إلى أنها أمرت القوات الجوية وسفن عسكرية وأنظمة صواريخ بالاستعداد للرد على هذه الأنشطة.

وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.

يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

وكانت قد أعربت الصين، الأسبوع الماضي، عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ “صين واحدة” الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.