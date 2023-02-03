42 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 37 خلال 24 ساعة

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كاشفة عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بانخفاض 10 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 828,106 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع حالتين عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,642 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، مقابل حالتين أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9578 حالة وفاة.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة 2,886 حالة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.