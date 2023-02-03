الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف تصعيد سلطات الاحتلال

البلاد- وكالات

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها الشديدة، لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة: إن آخر تلك الإجراءات عمليات الهدم واسعة النطاق في القدس ودوما وأريحا ووادي القلط وكفر الديك، كما هو حال مسافر يطا والأغوار التي تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات جسيمة تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وكذلك حملات مصادرة الأراضي كما حصل في حزما وجبع وغيرهما.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات دولة فلسطين بهدف إضعاف الكل الفلسطيني وضرب أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

ونوهت الوزارة بتقرير “هيومن رايتس ووتش” بشأن تلك الانتهاكات باعتبارها ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، خصوصا جميع أشكال العقوبات الجماعية التي تندرج في إطار الفصل العنصري والاضطهاد، كما ترحب بتقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية يش دين بشأن فضح عنصرية الاحتلال ومؤسساته في التغاضي عن جرائم المستوطنين وتوفير الحماية القانونية لاعتداءاتهم الاستفزازية.

وأكدت أنها تتابع جميع هذه الانتهاكات مع الجهات والمحاكم الدولية كافة، مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي بشكل فوري.