12.5 مليار دولار في يوم يكسبها مؤسس فيسبوك..  ما السبب؟

البلاد- وكالات

قفزت ثروة المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مارك زوكربيرج ، بمقدار 12.5 مليار دولار، أمس الخميس، بعد تعهده بأن يكون عام 2023 “عام الكفاءة” لشركة “ميتا بلاتفورم” .

ونقلت وكالة «بلومبيرج» أن هذه القفزة هي الأكبر في ثروة زوكربيرج في يوم واحد، وهي انتعاشة تأتي بعد عام هو الأسوء له على الإطلاق بعدما تراجعت ثروته من ذروة بلغت 142 مليار دولار في سبتمبر 2021.

وفي عام 2022 كانت ثروة زوكربيرج متقلبة، إذ فقد ما يصل إلى 31 مليار دولار في يوم واحد في فبراير الماضي، ثم كسب 11 مليار دولار في أبريل، ثم يعود ليخسر 11 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق التقرير.

وتبلغ ثروة زوكربيرج الصافية حاليا 69.8 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة 13 بين الأغنى في العالم، وفقا لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات.

ونقلت «بلومبيرج» أن زوكربيرج قال في مكالمة مع المستثمرين، الأربعاء، إن تخفيضات وظائف الشركة في نوفمبر من 11000، أو 13 في المئة من القوى العاملة، كانت «مجرد بداية» لخططه.

وقال زوكربيرج: «نحن نعمل على تسوية هيكلنا التنظيمي وإزالة بعض طبقات الإدارة الوسطى لاتخاذ القرارات بشكل أسرع، بالإضافة إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مهندسينا على أن يكونوا أكثر إنتاجية».

كما حققت الشركة انتصارًا في المحاكم هذا الأسبوع، حيث هزمت جهود لجنة التجارة الفيدرالية لمنع استحواذ الشركة على شركة ناشئة للواقع الافتراضي، وفق «بلومبيرج».

وقالت الوكالة إن شركة ميتا تشهد انتعاشًا بعد أن عانت من انخفاض في الإعلانات بسبب ضعف الاقتصاد وتغيير قواعد الخصوصية في هواتف أيفون.

وقال زوكربيرج إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الطريقة التي توصي بها بالمحتوى، مما قد يجعل المنصة أكثر جاذبية للمستخدمين والمعلنين.