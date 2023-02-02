هواوي توقع شراكة استراتيجية مع stc tv لتقديم خدمات مبتكرة من الترفيه الرقمي

باقات وعروض جديدة تعزز جودة الخدمات المقدمة

البلاد : متابعات

وقعت هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، عقد شراكة مع منصة stc tv بهدف تقديم خدمات مبتكرة في الترفيه الرقمي للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضمن باقات وعروضاً جديدة تعزز جودة الخدمات المقدمة للمشاهدين كافة.

منصة stc tv هي خدمة بث تجمع وتقدم أفضل محتوى على المستوى الإقليمي والعالمي والمتاح للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت الذي تكثر فيه المنصات، أصبح من الصعب على المشاهدين التنقل والاكتشاف والتفاعل مع المحتوى الذي يعجبهم.

تقدم stc tv الحل لذلك من خلال تجربة بث رقمي عالمية تقدم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والمزيد بالتعاون مع كبار الشركاء مثل ستارزبلاي وديسكفري+ ووايد خليجي وكارتون نتوورك وبوميرانغ وغير ذلك.

ويمكن للمستخدمين أيضاً مشاهدة مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية والأصلية والتي لا يمكنك مشاهدتها في أي مكان آخر، بالإضافة إلى عدد كبير من أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المحلية والعالمية بما فيها المفتوحة والمشفرة.

وفي هذا الصدد، قال ليوتاو، المدير العام لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة في المملكة العربية السعودية، إن التطور التكنولوجي أدى إلى تحول جذري في مجال الإعلام الرقمي. وأضاف أن الاندماج بين التقنيات الرائدة، أبرزه شبكة الجيل الخامس العالية السرعة وخدمات الترفيه الرقمي عبر الإنترنت، يعمل على إعادة تعريف كيفية توزيع واستهلاك الترفيه الرقمي. وأكد أن “هواوي” ستبني على شراكتها مع stc tv لتعزيز الترفيه الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم تجارب مشاهدة غامرة للمستخدمين، متميزة بتقنيات توزيع حديثة، ومحتوى عالي الجودة.

من جانبه، أكد بيتر مركيتش، رئيس العمليات التجارية في إنتغرال، أن stc tv تواصل تقديم العروض المنوعة انطلاقاً من كونها علامة تجارية عريقة في مجال البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت، ومنصة رقمية محورها الأساسي العملاء. وأشار إلى أن الشركة تستثمر في بناء القدرات وإقامة شراكات مستدامة للارتقاء بمستوى الترفيه الرقمي، وبالتالي تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في الترفيه الرقمي بالمنطقة. وأشاد بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا “هواوي”، والذي يؤسس لشراكة طويلة الأمد ستفتح إمكانات كبيرة لكلا الشركتين من خلال ترسيخ الابتكار وإضافة قيمة فعلية على المشاهدين.