 سنابل الحديثة تستعرض طرازات إكسيد الفاخرة مؤكدة على تفردها بمواصفات استثنائية

الرياض : البلاد

استعرضت شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي، سلسلة من طرازات سيارات إكسيد الفاخرة، وذلك خلال حفل أنيق أقيم بهذه المناسبة في مدينة الملك عبدالله المالية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، حيث شهده نخبة من الضيوف وكبار الشخصيات والمهتمين بعالم السيارات، وصناع المحتوى، وممثلي أجهزة الإعلام، وبحضور مسؤولي الشركة، يتقدمهم عبدالله مدهون مدير عام الشركة.

وتضمن طراز السيارات التي استعرضتها الشركة، إكسيد في إكس ” Exceed VX ” والتي اطلت بفئة بلاك غولد والتي تستهدف العائلة برحابة و مزايا فائقة و إكسيد تي اكس إل “Exceed TXL” الشبابية والتي تبهر الجميع بتصميمها الرائع وانسيابيتها وتصميمها المليء بالفن والجمال، وإكسيد إل إكس “EXEED LX “، السيارة العصرية ذات المقاعد الخمسة للمقبلين على الحياة بتفاؤل وشغف والتي اطلقتها الشركة بأسواق المملكة مطلع 2022، حيث تعد أحدث طرازات السيارات الفاخرة التي شهدتها أسواق المملكة مؤخرا، والتي تحمل علامة استثنائية، ومميزة. لتجسد مفهومها المحفز والمشوق ولدت لجيل يتطلع للمزيد

(Born for more)

وهذا لتعكس روح علامة إكسيد الفاخرة بمفهوم التجدد بشكل مستمر عصري متطور تقنيا بتصاميم ثورية لسلسلة طرازاتها.

واستهلت حديث الالهام رائدة الأعمال المبدعة والمنتجة الفنية/ الآنسة رؤى المدني متحدثة عن مزايا ومواصفات عالم سيارات” إكسيد”، حيث قالت:” إن الاستكشاف مفهوم يتجاوز مرحلة مجرد استكشاف المجهول. إنه رحلة بحد ذاته لتكتشف نفسك وقدراتك وحدودك، وأنه بالنسبة لعلامتنا التجارية اكسيد، فإن الاستكشاف هو التوق إلى معرفة المجهول والتطلع إلى كل ما هو مميز، لكي نتحدى أنفسنا باستمرار ونتفوق من أجل تلبية احتياجات عملائنا جميعهم”.

وأكدت الملهمة رؤى أن عالم سيارات إكسيد يلهمنا طموحا لا ينضب للبحث عن الإبداع وكل ماهو جديد وأن الاكسيدرز لا يهابون الصعاب لكي يستكشفوا آفاقا جديدة وبعيدة المدى وتحقيق أهداف جديدة وطموحة، وحثت رؤى كل إنسان طموح يتوق إلى آفاق متفردة وعالم ملهم بأن ينضم إلى عالم إكسيد الذي لا تنضب شعلته، مستشعرا بطموح لا يعرف المستحيل، وبحق مجسد لكل ما تحمله اكسيدر من معنى وطموح بعيد المدى يلهمنا كل ما هو جديد ومبهر.

من جهته، قال الملهم بدر الشيباني الذي حقق انجازاً سعودياً بتَسَلُّقَه قمة جبل إفرست، والوصول لأعلى قمة في العالم: “إن الإبداع يعد بالنسبة لنا في عالم سيارات إكسيد أحد أبرز ركائز علامتنا التجارية، فهو عنصر أساسي ضمن منظومة الابتكار والتواصل والإدارة. فهو يلهمنا القوة لتجاوز كل الصعاب لنحلق نحو آفاق جديدة.”

وأشار الملهم الشيباني إلى أن الإبداع يمثل أيضا بالنسبة لنا القوة التي تحرك كل ما هو جديد، لذا نحن نفتخر بأننا نبذل قصارى جهدنا لنلهم كل من ينضم إلى عالمنا حلولا مبدعة في كل مراحل عملياتنا التي تمنحنا التميز والتفرد.

واعتبر الملهم بدر الشيباني أن الإبداع يعتبر ركيزة أساسية لجعل الإدارة أكثر فعالية، وذلك لأنه يتيح اتخاذ قرارات مبتكرة ومستنيرة لإدارة الموارد لتصبح فعالية بدرجة عالية.

كما مثل المهندس محمد قحطاني أحد مصادر الإلهام، حيث أوضح أن التصميم يعد أبرز مظهر من مظاهر الابتكار والبحث التقني، الذي يلهمنا صنع سيارات أفضل، وذلك لأن المصمم يعتبر رائدا ومبدعا، يستطيع أن يستكشف الأفكار والتقنيات الجديدة ويتحدى التقاليد لكي يبتكر الحلول الملهمة ويحولها إلى أعمال مجسمة.

هذا، وقد نال هذا الحفل الأنيق إعجاب الحضور الذين تابعوا فقراته الشيقة بحرص شديد، مبدين إعجابهم بحديث الملهمين حيث تابعوهم بشغف، متجاوبين معهم، وذلك لأن حديث هؤلاء الملهمين، قد نقلوهم إلى عالم كله إبداع وابتكار … عالم سلسلة سيارات إكسيد الفاخرة من موديلات 2023، التي تبهر الجميع بأناقتها وتفردها وتقنياتها الحديثة حيث يحملنا عالمها إلى آفاق رحبة وفق مفهوم جديد ملئ بالخيارات المبدعة.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام شركة سنابل وكيل سيارات إكسيد الفاخرة في المملكة إحدى شركات محمد يوسف ناغي، قائلا: ” تواصل ” سنابل الحديثة”، ابهار عملائها في المملكة بسلسلة سيارات ” إكسيد ” الفاخرة، لتواكب بذلك مختلف دول العالم في طرح أحدث ما تنتجه في عالم السيارات الفخمة، حيث تتميز سيارات إكسيد الفاخرة بمزايا ومواصفات استثنائية وتقنيات حديثة، تلبي تطلعات العملاء بمختف شرائحهم المنتشرين بالمملكة العربية السعودية.

وأكد عبد الله مدهون أن الشركة تحرص حرصا كبيرا على تلبية رغبات عملائها بطرح أحدث السيارات الفاخرة أولا بأول، مشيرا إلى أنه على ثقة من أن سلسلة سيارات ” إكسيد” الفاخرة، للعام 2023 التي أطلقتها الشركة بأسواق المملكة المختلفة، سوف تنال ثقة عملائنا، مثل مثيلاتها السابقات.

وعبر عبد الله مدهون في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للضيوف والشخصيات ذات العلاقة في عالم السيارات بما فيهم الإعلاميين الذين حرصوا، على الحضور والمشاركة في هذه المناسبة الخاصة بالتعريف بمزايا ومواصفات سلسلة سيارات” إكسيد” الفاخرة 2023.

من جانبه، أكد السيد تشين مدير العلامة التجارية إكسيد في الشرق الأوسط أن هذا الحفل اليوم يهدف إلى تعريف جمهورنا وعملائنا في السعودية بما تتميز به سلسلة سيارات إكسيد 2023، والتي تعد احد اكبر شركات السيارات في الصين في عالم السيارات الفاخرة، وذلك نسبة لما تتمتع به من تقنيات متطورة وتكنولوجيا عالية واستثنائية، مدمجة مع أحدث التقنيات الذكية التي نادرا ما توجد في عالم السيارات الأخرى.

وتابع تشين:” نحن سعداء بتجاوب عملائنا في السعودية مع مختلف طرازات سيارات إكسيد الفاخرة ونعدهم بالمزيد، مشيرا إلى أن السوق السعودي يعتبر أبرز وأهم الأسواق في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة.

الجدير بالذكر، أن سلسلة طرازات سيارات إكسيد الفاخرة 2023 التي أطلقتها مؤخرا شركة سنابل الحديثة للسيارة بأسواق المملكة، تتميز بمواصفات خاصة تتناسب مع طقس وأجواء المملكة، بالإضافة لتميزها بتصاميم عصرية خاصة وحديثة، مزودة بأحدث أنظمة السلامة والأمان، وهي خلاصة خبرات الشركة في عالم صناعة السيارات، التي تمتد لنحو 100عام، الأمر الذي أكسبها ثقة عملائها في مختلف دول العالم.