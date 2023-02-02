بروڤن سولوشن تستعرض أحدث حلولها للروبوتات والتقنيات المتقدمة خلال فعاليات “ليب 2023”

الرياض : البلاد

أعلنت بروڤن سولوشن، المشروع المتقدم المختص بالحلول التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وحلول الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، عن مشاركتها في المؤتمر التقني العالمي “ليب 2023” الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 9 فبراير بالعاصمة السعودية الرياض.

وضمن المشاركة، تستعرض كل من بروڤن كونسلت، وبروڤن روبوتكس وبروڤن ريالتي أحدث تقنياتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية للعمليات وحلول الروبوتات تماشيًا مع التزام الشركة تجاه تقديم أحدث الابتكارات في مختلف القطاعات.

كما تعرض بروڤن سولوشن استراتيجيتها وحلولها التقنية التي تنسجم مع الجهود الإقليمية للشركة للاستفادة من التقنيات القائم على الابتكار. وتعرض بروڤن روبوتكس لزوار الفعالية مجموعتها الكاملة من الروبوتات ، بما فيها بيبر، و ناو، وتيمي، ودبل 3، وبيلا بوت، وكيتي بوت، فيما تروّج لمنصتها PRoMS لإدارة الروبوتات. وتتاح الفرصة للزوار كذلك كي يتفاعلوا مع الروبوتين بيبر وتيمي، وهما متصلان بأحدث برمجيات ChatGPT، فيما تستعرض بروڤن ريالتي حلولها التقنية المتطورة في الهندسة والإنشاءات والتعليم في مجال الرعاية الصحية.

وتستخدم بروڤن سولوشن فعاليات “ليب 2023” كمنصة تروّج من خلالها لحلولها البرمجية المبتكرة “سند”، والتي تعمل على أتمتة استخلاص بيانات العميل باللغة العربية أو الإنجليزية بفضل إمكانات المعالجة الآلية الذكية للوثائق IDP. وتقدم الشركة كذلك برنامج روبوت الدردشة Habot الذي يتميز عن غيره بعدم الحاجة إلى البرمجة – الأمر الذي يتيح للعملاء بناء ونشر روبوتوات الدردشة الخاصة بهم بلغتين. وللعام الثاني خلال فعاليات “ليب”، تعود Aemaco لعرض حلولها للأجهزة والبرمجيات المتطورة المختصة بالرصد والتحكم لتكييف الهواء، والمصممة للجهات الحكومية والمدارس والفنادق في السعودية والإمارات.

وقال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن سولوشن: “شهدنا تحقيق تقدم هائل في مجالات التحول الرقمي في الحكومات والقطاع العام والخاص بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية خلال العام المنصرم. وتعتبر التقنيات المتطورة والغامرة أساسًا للتدريب والتعليم والخدمات المتقدمة في السعودية، لتكون جزءًا لا يتجزأ من تحول المملكة انسجامًا مع رؤيتها للعام 2030. نخطط من خلال مشاركتنا في ليب 2023 لتأكيد التزامنا تجاه رؤية المملكة واستعراض ابتكاراتنا في مجالات الأعمال وحلول الروبوتات والتقنيات التي تحقق تجارب غامرة، وغيرها الكثير، ونتطلع إلى عرض مجموعة حلولنا والتواصل مع صانعي القرارات أثناء الفعالية.”

وسيكون بوسع زوار المؤتمر تجربة روبوتات بروڤن سولوشن فيما تقوم بعدد من المهام في مركز المعارض، إلى جانب الاطّلاع على عروض مفصلة لحلول الواقع الافتراضي أثناء الفعالية. كما يتواجد ممثل من بروڤن كونسلت في جناح الشركة طوال أيام المؤتمر الأربعة لعرض النماذج العملية لأتمتة العمليات الذكية، إلى جانب مستشارين من سند و Habot و Aemaco.

تتواجد بروڤن سولوشن في ليب 2023 في القاعة H5 الجناح B50.