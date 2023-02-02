بشرط موافقة الناتو  .. بولندا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بطائرات “إف -16”

البلاد – وكالات

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، عن استعداد بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز “إف -16” إذا قرر شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل جماعى القيام بذلك الأمر.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي – حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الخميس – أنه إذا كان هذا قرارًا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بكامله، فإنه سيؤيد إرسال هذه الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

وأشار إلى أنه تقييمه سيستند إلى ما تقرره دول الناتو معًا، مشددًا على أن غزو روسيا لأوكرانيا يعد حربا خطيرة للغاية لا تشارك فيها بولندا ودول الناتو الأخرى.