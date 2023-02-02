لجنة كوارث بريطانية : 400 مليون جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا إنسانيا

البلاد – وكالات

كشف تقرير لجنة طوارئ الكوارث في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن جمع أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في البلاد للمساعدة في الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا.

وأوضح التقرير بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الالكتروني، ان تبرعات الجمهور في المملكة المتحدة مكنت الجمعيات الخيرية من تقديم المساعدة لملايين الأشخاص المحتاجين ، سواء داخل أوكرانيا أو في البلدان المجاورة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة طوارئ الكوارث صالح سعيد، “لقد كانت الأزمة ضخمة للغاية ، وواسعة النطاق ومدمرة للغاية لدرجة أننا أردنا أن نخصص الوقت الكافي لتفاصيل كيف ساعدت التبرعات أشخاصًا مختلفين في كل مرحلة من مراحل العام”.

وأضاف ” علاوة على ذلك ، فإن مستوى الأموال التي يتم جمعها يعني أنه يمكننا الاستمرار في تقديم هذا الدعم لأننا نعلم أن هذه الأزمة لم تنته بعد مع تطور الاحتياجات وتغيرها طوال الوقت مع تطور الوضع”.

وأعرب عن شكره لكل شخص تبرع أو جمع التبرعات أو شارك شركته أو مؤسسته، مضيفا أن “نداء أوكرانيا الإنساني هو النداء الخامس والسبعون لمجلس التنمية الاقتصادية في تاريخه الممتد 60 عامًا، ولا يزال لجنة طوارئ الكوارث تقبل التبرعات للنداء للسماح للجمعيات الخيرية الأعضاء بمواصلة دعم خططهم وتكييفها”.

وتعد لجنة طوارئ الكوارث هي أكبر مانح خيري للاستجابة داخل أوكرانيا وللاستجابة الإقليمية للاجئين، وفقًا لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.